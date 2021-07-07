США уходят, «Талибан» остается: каким будет будущее Афганистана

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Вечканова Елена
Выведение военнослужащих США и других союзников из Афганистана продолжается. В это же время представители "Талибана" медленно, но уверенно проводят захват новых территорий, организовывая переговоры о мире с правительством страны. "Комментарии" обратились за оценкой ситуации к экспертам. Специалисты объяснили, о чем говорит ситуация в Афганистане и как она может развиваться дальше, в том числе касаясь внешних игроков.
"Талибан" обещает провести переговоры насчет мира в Афганистане. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
По мнению
политолога-международника Георгия Кухалейшвили, ситуация в Афганистане говорит
о том, что без военной помощи и присутствия в стране американских военных и их
союзников правительству Ашрафа Гани в Кабуле вряд ли удастся удержать власть.
Георгий
Кухайлейшвили считает, что после ухода американцев большую роль в политических
процессах Афганистана будут играть региональные игроки.
Эксперт
подчеркивает, что Китай также заинтересован в мирном Афганистане, так как
рассматривает страну как мост между Южной и Центральной Азией, хочет задействовать
его в своей инвестиционной и инфраструктурной инициативе "Один пояс, один
путь".
Что касается
Украины, то для нас Афганистан — проблемная страна, отмечает
политолог-международник.
Политолог,
конфликтолог Богдан Петренко уверен: заверения талибов в том, что после выхода
США из Афганистана они углубят переговоры с официальным Кабулом — это лишь
попытка сформировать в самих американцев убеждение, что вывод войск —
правильное решение.
Богдан Петренко
акцентирует, что в обществе, где есть глубокий упадок — как социальный, так и
экономический, — достаточно часто поддержку получают экстремисты и радикалы.
Поэтому неудивительно, что в Афганистане талибы имеют возможность резко
расширить свое влияние (не только оружием, но и убеждениями), как только будут
выведены с территории внешние мощные игроки.
По словам эксперта,
это имеет еще одну составляющую — Таджикистан может обратиться за помощью к РФ
в рамках договора ОДКБ. И Россия окажется в непростой ситуации: либо отказать, как
Армении, — и тем самым поставить очередной раз под сомнение и ОДКБ, и военную
мощь РФ, либо втянуться в противостояние, которому нет логического завершения.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают шансы на то, что конфликт на территории Афганистана будет закончен мирным образом. Детали — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, как на территории этой страны действуют сейчас войска НАТО.
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