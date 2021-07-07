США уходят, «Талибан» остается: каким будет будущее Афганистана

Выведение военнослужащих США и других союзников из Афганистана продолжается. В это же время представители "Талибана" медленно, но уверенно проводят захват новых территорий, организовывая переговоры о мире с правительством страны. "Комментарии" обратились за оценкой ситуации к экспертам. Специалисты объяснили, о чем говорит ситуация в Афганистане и как она может развиваться дальше, в том числе касаясь внешних игроков.

"Талибан" обещает провести переговоры насчет мира в Афганистане. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Украине нужно поддерживать диалог с любой властью в Афганистане"

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, ситуация в Афганистане говорит о том, что без военной помощи и присутствия в стране американских военных и их союзников правительству Ашрафа Гани в Кабуле вряд ли удастся удержать власть.

"Вероятность велика, что если талибы и афганские чиновники ни о чем не договорятся, то исламисты продолжат наступательные операции — и в конечном счете захватят власть в Афганистане, установив теократическую форму правления. Даже если они найдут какой-то компромисс, то "Талибан" с позиции силы будет настаивать на передачу ему ключевых министерских портфелей, в том числе в силовом блоке", — прогнозирует эксперт.

Георгий Кухайлейшвили считает, что после ухода американцев большую роль в политических процессах Афганистана будут играть региональные игроки.

"Россия поддерживает контакты с талибами и другими сторонами конфликта и заинтересована в стабильности в этой стране, борьбе с наркотрафиком. Турция рассматривает узбекскую общину Афганистана как часть Турана — ареала проживания тюркоязычных народов, где режим президента Реджепа Эрдогана заинтересован укрепить свое политическое влияние. Кроме того, турки имеют контакты и среди талибов. "Талибан" считает Турцию братской страной и заинтересован в дружественных отношениях", — поясняет Георгий Кухалейшвили.

Эксперт подчеркивает, что Китай также заинтересован в мирном Афганистане, так как рассматривает страну как мост между Южной и Центральной Азией, хочет задействовать его в своей инвестиционной и инфраструктурной инициативе "Один пояс, один путь".

Что касается Украины, то для нас Афганистан — проблемная страна, отмечает политолог-международник.

"Экс-президент Хамид Карзай в 2014 году признал результаты псевдореферендума в Крыму, — напоминает Георгий Кухалейшвили. — Несмотря на это наши медики, саперы, инструкторы продолжали все эти годы участвовать в составе коалиции во главе с США в Афганистане. Зная об этом негативном прецеденте, Украине нужно поддерживать диалог с любой властью в Афганистане, добиться поддержки территориальной целостности нашей страны и не позволить России опередить нас и навязать свою повестку".

"В ситуации, когда нет внешних игроков, которые сдерживали бы атаки, как правило, выигрывает тот, кто сильнее"

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко уверен: заверения талибов в том, что после выхода США из Афганистана они углубят переговоры с официальным Кабулом — это лишь попытка сформировать в самих американцев убеждение, что вывод войск — правильное решение.

"То есть, это только заявления, за которыми вряд ли стоит ожидать каких-то конкретных действий. В ситуации, когда нет внешних игроков, которые сдерживали бы атаки, как правило, выигрывает тот, кто сильнее. Плюс добавляется деморализация проправительственных войск из-за вывода контингента НАТО. Взятие талибами под контроль очередных районов Афганистана лишь подтверждает, что они если и будут вести переговоры, то только с позиции силы, с позиции ультиматумов. Да и взятия Кабула — это лишь вопрос времени", — прогнозирует конфликтолог.

Богдан Петренко акцентирует, что в обществе, где есть глубокий упадок — как социальный, так и экономический, — достаточно часто поддержку получают экстремисты и радикалы. Поэтому неудивительно, что в Афганистане талибы имеют возможность резко расширить свое влияние (не только оружием, но и убеждениями), как только будут выведены с территории внешние мощные игроки.

"Поэтому с выходом США и других иностранных подразделений из Афганистана в ближайшей перспективе следует ожидать усиления "Талибана" и очередной захват им власти в стране. В долгосрочной перспективе это несет риски перехода от периода внутренних вооруженных и террористических конфликтов к террору собственного населения. А после установленного тотального контроля над собственным населением радикалы зачастую тяготеют к тому, чтобы искать и бороться с врагами извне. В частности, уже есть высокие риски для Таджикистана", — предупреждает Богдан Петренко.

По словам эксперта, это имеет еще одну составляющую — Таджикистан может обратиться за помощью к РФ в рамках договора ОДКБ. И Россия окажется в непростой ситуации: либо отказать, как Армении, — и тем самым поставить очередной раз под сомнение и ОДКБ, и военную мощь РФ, либо втянуться в противостояние, которому нет логического завершения.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают шансы на то, что конфликт на территории Афганистана будет закончен мирным образом. Детали — в нашем материале.

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