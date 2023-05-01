США планируют разместить свои базы в Финляндии

США и Финляндия готовят двусторонний договор об оборонном сотрудничестве. Этот документ, в частности, позволит США разместить на территории Финляндии свои военные базы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свободы".

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На ядерное оружие договор распространяться не будет. Представитель Министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл заявил, что текст договора уже практически готов. Он был пересмотрен один раз. Слова Антелла цитирует газета Helsingin Sanomat. По его мнению, присутствие Соединённых Штатов укрепит оборонный потенциал Финляндии.

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Соглашение позволит американским войскам пребывать в Финляндии, осуществлять хранение военной техники и материалов и возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону. Переговоры между Финляндией и США на официальном уровне будут продолжаться до следующего года, после чего проект соглашения перейдет на рассмотрение парламента. Соглашение не противоречит членству Финляндии в НАТО, но дополняет его.

Сейчас США ведут аналогичные переговоры об оборонном сотрудничестве с Швецией и Данией. С Норвегией Соединённые Штаты заключили подобный договор в 2021 году. Американские военно-воздушные силы размещены на базе норвежского аэропорта Рюгге.

Напомним, что Второй мировой войны Финляндия длительное время придерживалась политики нейтралитета, не вступая в НАТО. При этом страна была и остается членом Европейского союза. Это позволяло стране иметь сбалансированные отношения, как с Западом, так и с Востоком в лице сначала Советского Союза, потом Российской Федерации. Но после вторжения России на Украины в 2022 года страна отказалась от политики нейтралитета.

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