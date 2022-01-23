США отправили в Украину вторую партию летального вооружения (ФОТО)

В нашу страну не так давно поставили первую партию американского летального вооружения. Сегодня, 23 января, в столицу Украины снова направится военный воздушный лайнер, который доставит вторую партию вооруженной помощи, оказываемой Соединенными Штатами. Об этом информирует Flightradar24 .

В Украину направляется вторая партия летального вооружения от США (фото: liveuamap.com)

В Украину совершает второй рейс военный борт N756CA, недавно доставивший в Киев первый груз летального оружия. Тот же военный самолет уже вылетел, оставив авиабазу ВВС Соединенных Штатов, которая находится в штате Калифорния.

Специалисты сервиса liveuamap обнародовали фотографии, как загружается военный американский борт летальным оружием, предусмотренным для нужд военнослужащих украинской армии.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что первая партия вооруженной помощи США уже прибыл в Украину. Первая партия недавно направленной США помощи в безопасности прибыла в Украину. Такое заявление сделало посольство США в Киеве. Груз "включает около 200 тысяч фунтов летальной помощи, включая боеприпасы для передовых защитников Украины". США пытаются принудить Москву к деэскалации ситуации на украинской границе, где Россия собрала более 100 000 военных. Энтони Блинкен предупредил в пятницу, что любое вторжение России в Украину "встретит строгий и единственный ответ". Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин вторгнется в Украину. Соединенные Штаты предупредили, что это приведет к серьезным последствиям при вторжении. Блинкен провел 21 января в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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