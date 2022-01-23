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США отправили в Украину вторую партию летального вооружения (ФОТО)

Америка отправила в Украину вторую партию летального вооружения

сегодня, 19:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашу страну не так давно поставили первую партию американского летального вооружения. Сегодня, 23 января, в столицу Украины снова направится военный воздушный лайнер, который доставит вторую партию вооруженной помощи, оказываемой Соединенными Штатами. Об этом информирует Flightradar24 .

США отправили в Украину вторую партию летального вооружения (ФОТО)

В Украину направляется вторая партия летального вооружения от США (фото: liveuamap.com)

В Украину совершает второй рейс военный борт N756CA, недавно доставивший в Киев первый груз летального оружия. Тот же военный самолет уже вылетел, оставив авиабазу ВВС Соединенных Штатов, которая находится в штате Калифорния.

Специалисты сервиса liveuamap обнародовали фотографии, как загружается военный американский борт летальным оружием, предусмотренным для нужд военнослужащих украинской армии.

США отправили в Украину вторую партию летального вооружения (ФОТО) - фото 2
США отправили в Украину вторую партию летального вооружения (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что первая партия вооруженной помощи США уже прибыл в Украину. Первая партия недавно направленной США помощи в безопасности прибыла в Украину. Такое заявление сделало посольство США в Киеве. Груз "включает около 200 тысяч фунтов летальной помощи, включая боеприпасы для передовых защитников Украины". США пытаются принудить Москву к деэскалации ситуации на украинской границе, где Россия собрала более 100 000 военных. Энтони Блинкен предупредил в пятницу, что любое вторжение России в Украину "встретит строгий и единственный ответ". Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин вторгнется в Украину. Соединенные Штаты предупредили, что это приведет к серьезным последствиям при вторжении. Блинкен провел 21 января в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.


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Источник: https://www.flightradar24.com/CMB313/2a95cfe4
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