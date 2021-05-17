США оставили Россию без своих консулов

Сегодня, 17 мая, Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Екатеринбурге остановило свою деятельность. Оно было последним американским консульством на территории Российской Федерации. Об этом сообщила генконсул Эми Сторроу.

Консульство США в Екатеринбурге - фото РИА

Американская чиновница, которая уже вылетела домой, надеется, что администрация нового президента США Джо Байдена в ближайшее время полностью возобновит работу ее ведомства.

"Я надеюсь, что вскоре мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и снова будем работать над укреплением связей между нашими великими странами", — добавила генконсул.

Также Сторроу заявила, что ее команда невероятно заинтересована в развитии двусторонних отношений с Уральским регионом, которые выстраивались в течение 27 лет. Кроме этого женщина пообещала накормить американцев пельменями.

Напомним, что это не первое "сокращение" американских представительств на территории этой страны. В 2018 году работу прекратило консульство США в Санкт-Петербурге — российское правительство так "ответило" на закрытие посольства РФ в Сиэтле, что произошло из-за отравления бывшего российского шпиона в Великобритании.

Добавим, что после проведения всех необходимых процедур, единственной структурой, что будет официально представлять Америку на территории России, останется посольство в Москве. Известно, что 10 американских дипломатов, которые потеряют место работы после закрытия посольств, переведут в столичный департамент. 33 местные сотрудники структур будут уволены безвозвратно.





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