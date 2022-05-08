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США обнародовали новый пакет антироссийских санкций: что известно

Белый дом запретил экспорт в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров

сегодня, 20:54
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Белого дома рассказали о новых санкциях, которые будут введены против России. Об этом информируют в пресс-службе Белого дома.

США обнародовали новый пакет антироссийских санкций: что известно

Против РФ вводят новые санкции (фото из открытых источников)

Соединенные Штаты, в частности, ввели санкции в отношении Первого канала, "России 1" и НТВ. Они налагают запрет для американских компаний размещать на российских каналах рекламную продукцию и поставлять для них оборудование.

Еще запреты будут введены против восьми руководящих менеджеров "Сбербанка" и еще 27 представителей из "Газпромбанка". В черный список внесен Московский Индустриальный банк.

Соединенные Штаты осуществят ограничения по выдаче виз российским военнослужащим, применят санкции в отношении 2,6 тыс. граждан РФ и Беларуси.

При этом администрация Белого Дома запретила экспорт в Россию ядерных материалов, оборудования для промышленных предприятий и бульдозеров.

Также в пакет антироссийских санкций от американских властей еще вошли бухгалтерские, рекламные, управленческие и консалтинговые услуги.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нефтяной гигант Shell продает свою российскую сеть АЗС. Как сообщает Forbes со ссылкой на свои источники, одним из потенциальных покупателей является вторая по величине нефтяная корпорация в РФ "ЛУКойл". 5 мая сотрудники российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес. Forbes отмечает, что соглашение еще не подписано и стороны находятся в процессе переговоров. При этом, как информируют источники, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что работникам будут платить текущие зарплаты до конца года. В то же время в Shell подтвердил, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами".


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/08/fact-sheet-united-states-and-g7-partners-impose-severe-costs-for-putins-war-against-ukraine/
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