США назвали делегатов на саммите «Крымской платформы»

Делегацию США на саммите "Крымской платформы" возглавит министр энергетики США Дженнифер М. Гренхольм. Вместе с ней приедут еще двое чиновников. Про это сообщили на сайте Белого дома.

Дженнифер Гренхольм - фото из открытых источников

В сообщении говорится, что президент США Джо Байден объявил о назначении членов делегации на саммит. Эти же чиновники будут принимать участие в праздновании 30-летия независимости Украины.

"Президент Джо Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 23 — 24 августа 2021 года. Возглавит делегацию достопочтенная Дженнифер М. Гр е нхольм, м инис тр энергетики США", — говорится в сообщении.

Кроме нее, в составе делегации помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт и временный поверенный в делах Посольства США в Киеве Кристина Квин.

Напомним, до саммита Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, остается немного. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков напоминает, что саммит "Крымская платформа" состоится накануне 30-летия Дня Независимости Украины – 23 августа. И на данный момент уже известно, что в мероприятии примут участие примерно 30 государств и международных организаций.

У заместителя гендиректора телеканала ATR, журналиста Айдера Муждабаева есть ощущение, что цивилизованный мир прогибается под давлением Москвы, в том числе закрывая глаза на российскую агрессию против Украины. Но есть и ощущение, что мы можем помочь ему не прогнуться.

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