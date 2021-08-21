США назвали делегатов на саммите «Крымской платформы»

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Ольга Чародий
Делегацию США на саммите "Крымской платформы"
возглавит министр энергетики США Дженнифер М. Гренхольм. Вместе с ней приедут еще двое чиновников. Про это сообщили на сайте Белого
дома.
Дженнифер Гренхольм - фото из открытых источников
В сообщении говорится, что президент США Джо Байден объявил о
назначении членов делегации на саммит. Эти же чиновники будут принимать участие
в праздновании 30-летия независимости Украины.
Кроме нее, в составе делегации помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт и временный поверенный в делах Посольства США в Киеве Кристина Квин.
Напомним, до саммита Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, остается немного. Эксперты для портала "Комментарии" оценили подготовку к мероприятию, а также рассказали, оправдает ли оно ожидания. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков напоминает, что саммит "Крымская платформа" состоится накануне 30-летия Дня Независимости Украины – 23 августа. И на данный момент уже известно, что в мероприятии примут участие примерно 30 государств и международных организаций.У заместителя гендиректора телеканала ATR, журналиста Айдера Муждабаева есть ощущение, что цивилизованный мир прогибается под давлением Москвы, в том числе закрывая глаза на российскую агрессию против Украины. Но есть и ощущение, что мы можем помочь ему не прогнуться.
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