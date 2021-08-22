США на 48 часов закрывают аэропорт Кабула

Аэропорт столицы Афганистана Кабула закроют на 48 часов. В течение этого времени состоится эвакуация тех, кто уже находится в аэропорту. Об этом сообщает Кhaama.

США и другие государства рекомендовали своим гражданам не приходить в аэропорт. Фото: aex.ru

В Государственном департаменте США заявили, что худшая гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула "достигла своего пика и совершенно беспрецедентная". Отмечается, что за последние семь дней 12 человек были или застрелены, или погибли в толпе.

США и другие государства рекомендовали своим гражданам не приходить в аэропорт, ведь тысячи людей заполонили вход перед главными воротами.

Ранее "Комментарии" писали , что 13 стран совместно работают над тем, чтобы эвакуировать как можно большее количество афганских граждан, ожидающих в аэропорту Кабула (Афганистан).

Речь идет о таких странах, как Бахрейн, Германия, Дания, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания, Соединенные Штаты и Узбекистан. Эти страны "уже присоединились или скоро присоединятся к транзиту американских и афганских граждан аэропорта Кабула". Некоторые страны, в частности Германия и страны Ближнего Востока, готовы принимать эвакуированных из Кабула людей. В пятницу, 20 августа, в течение шести часов из аэропорта не вылетали эвакуационные рейсы. Самолетам было некуда лететь, поскольку Катар на тот момент принял 8000 эвакуированных лиц на авиабазе Аль-Удейд. Сейчас полеты возобновились.



Напомним, в Кабул все еще прилетают представители внешнеполитического американского ведомства, чтобы помочь афганцам, которые имеют право на эвакуацию, в оформлении иммиграционных документов. По словам Прайса, всего за одну ночь США удалось значительно увеличить количество американских граждан и афганцев, которые имеют право на эвакуацию или иммиграции в США. Они в аэропорту Кабула ждут вылета в США. Американские специалисты, занимающиеся иммиграционными визами, работают не только в Кабуле, но и в Катаре и Кувейте. США не могут принимать афганских граждан, которые еще не получили иммиграционных виз, но имеют право на эвакуацию. Процесс получения американской визы — длительный и сложный. Заявителей проверяют очень тщательно и по несколько раз. В посольстве США в Кабуле заявили, что не имеют возможности организовать безопасный проход в аэропорт своим гражданам, имеющим право на эвакуацию.15 августа боевики "Талибана" заявили, что контролируют 100% территории Афганистана. Тогда они согласились на переходное правительство, которое должен был возглавить бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали.







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