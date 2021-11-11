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Спровоцировали давку: в Беларуси голодным мигрантам силовики бросали еду (ВИДЕО)

В толпе за пайком стояли как мужчины, так и женщины с детьми

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Большое количество голодных нелегалов уже несколько дней стоит между границами Польши и Белоруссии. Представители Беларуси привезли им продовольствие. Эта ситуация стала поводом для страшной толкотни между самими беженцами. Видеоролик выложил Telegram-канал NEXTA Live .

Спровоцировали давку: в Беларуси голодным мигрантам силовики бросали еду (ВИДЕО)

Голодные мигранты разхватывали еду (фото из открытых источников)

На опубликованном видео можно увидеть белорусских военных при полной экипировке, прибывших на грузовике с продуктами и находящихся в окружении приезжих нелегалов. Один из военнослужащих бросает им консервы и бутылки с молочной продукцией.

В немалой очереди терпеливо ждут еду матери с детьми, взрослые мужчины. Когда начали давать продукты, началась толкотня и начали кричать мигрантки. Несчастные хватали ту небольшую часть продуктов, которую им привезли сюда представители белорусских властей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, защищена ли от мигрантов украинско-белорусская граница — инспекция Монастырского на Волынь. Денис Монастырский посетил Волынскую область, чтобы проверить готовность правоохранителей и военных к появлению незаконных мигрантов из Беларуси. В ходе инспекции он посетил места дислокации подразделений МВД, Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Национальной полиции. Чиновник подчеркнул, что защита границы будет усилена 8,5 тысячами военных. На фотографиях, обнародованных пресс-службой ведомства, сняты укрепления, которые сейчас защищают украинско-белорусскую границу. Пока видим несколько метровую контрольно-следовую полосу распаханной земли, пограничные столбы с сеткой, похожей на "рабицу", и колючей проволокой. Также работает некоторое оборудование, позволяющее дистанционно мониторить ситуацию.


 


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Источник: https://t.me/nexta_live/15030
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