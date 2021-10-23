Спекуляции на горячей теме: в Минэнерго отреагировали на заявления Путина об украинской ГТС

Заявление главы России Владимира Путина о том, что наша газотранспортная система может не выдержать нового увеличенного транзита российского голубого топлива, это — очередные спекуляции и манипуляции Кремля на горячей теме. Министерство энергетики в свою очередь сообщает о количестве аварий, имеющих место в газотранспортной системе соседней страны. Об этом сообщает "Радио Свобода", обнародовав комментарий помощника руководителя этого министерства Елены Зеркаль.

Лана Зеркаль (фото из открытых источников)

По словам советника министра, РФ в этом году эксплуатирует нашу газотранспортную систему далеко не на полную возможность.

Она сказала, что украинской трубой идет лишь 20% от того количества, которое можно поставлять в страны Евросоюза. Сейчас поставляется 85 млн кубометров в день, а можно увеличивать прокачку до 120 млн кубометров.