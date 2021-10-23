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Спекуляции на горячей теме: в Минэнерго отреагировали на заявления Путина об украинской ГТС

Украинская ГТС может прокачивать до 120 млн кубометров в день

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Заявление главы России Владимира Путина о том, что наша газотранспортная система может не выдержать нового увеличенного транзита российского голубого топлива, это — очередные спекуляции и манипуляции Кремля на горячей теме. Министерство энергетики в свою очередь сообщает о количестве аварий, имеющих место в газотранспортной системе соседней страны. Об этом сообщает "Радио Свобода", обнародовав комментарий помощника руководителя этого министерства Елены Зеркаль.

Спекуляции на горячей теме: в Минэнерго отреагировали на заявления Путина об украинской ГТС

Лана Зеркаль (фото из открытых источников)

По словам советника министра, РФ в этом году эксплуатирует нашу газотранспортную систему далеко не на полную возможность.

Она сказала, что украинской трубой идет лишь 20% от того количества, которое можно поставлять в страны Евросоюза. Сейчас поставляется 85 млн кубометров в день, а можно увеличивать прокачку до 120 млн кубометров.

Советница отметила, что слова российского президента о выполнении его страной заключенных контрактов — это очередные манипуляции, как с цифрами, так и с фактами. Два года назад, когда ремонтировалась ветка "Северного потока-1", через украинскую трубу шло рекордное количество газа -300 млн кубометров в день и все было хорошо. Заказчики его получили.

Госпожа Зеркаль вспомнила и о статистике аварий в российской ГТС. И подытожила, что их количество, что происходит на маршруте в России и сколько на территории Украины, то эту статистику даже нельзя сравнивать.

При этом, свою скандальное выражение, об украинской трубе, которая может лопнуть, глава Кремля озвучил еще 6 октября этого года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сообщил, когда пустят газ второй ниткой "Северного потока-2" .


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-lanoyu-zerkal/31525129.html
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