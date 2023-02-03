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Совместное производство оружия Европы и Украины: какие перспективы

Эксперты оценили реалистичность идеи главы Офиса Президента

сегодня, 09:10
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Автор:

Давиденко Евгения

Чтобы Украина победила Россию, Евросоюз должен действовать на опережение. В частности, перезапустить свой оборонно-промышленный комплекс, привлекая украинские предприятия. Об этом глава офиса президента Андрей Ермак заявил на встрече с представителями Европарламента. "Комментарии" обратились к специалистам с просьбой оценить реалистичность предложения топ-чиновника.

Совместное производство оружия Европы и Украины: какие перспективы

Фото: Википедия



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По мнению эксперта по международной экономике Александра Шныркова, это хорошая идея.


"У нас уже есть заводы, производящие снаряды на территории стран ЕС. Есть украинская военная технология, позволяющая строить такие предприятия. У нас есть ученые, имеющие соответствующие разработки в военной сфере. У нас есть опыт: Украина была одним из главных экспортеров оружия на мировой рынок", – говорит специалист.


Однако нынче в Украине разворачивать подобное нерационально.


"Сейчас создавать такие предприятия на территории Украины трудно и очень затратно, – убежден Шнырков. – Поэтому такие предприятия можно делать на территории стран Европейского Союза. Здесь нужно только иметь разрешение, поскольку речь идет об оружии, с использованием капитала, технологий, кадрового потенциала другой страны, нужно политическое решение стран ЕС".


Политолог Виталий Бала критикует власть за публичное озвучивание подобных идей.


"Что делает неправильно власть – начинает публично требовать, винить. В этом случае мы указываем, что должны делать страны. Такие вещи, на мой взгляд, могут обсуждаться только в кулуарах, публично не следует. В каждой европейской стране есть как сторонники помощи Украине, так и оппоненты. Последние могут использовать это для усиления своих позиций", — прокомментировал он.



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