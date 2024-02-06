Совместная работа президента и главкома подвергается сомнению из-за влияния "третьих сил"

Накачка медиа-среды новостями о возможной отставке Валерия Залужного говорит о систематической работе разных сторон – как со стороны властей, так и оппозиции. Такое мнение высказал в своем ФБ политолог Игорь Чаленко.
Чаленко отметил, что мотивация для отставки Залужного имеет не только военный, но политический контекст. Однако он не верит, что президент и командование являются инициаторами этих шагов. По его мнению, увольнение главнокомандующего в такой атмосфере не приносит пользы ни одной из персоналий конфликта.
"Что дает отставка главкома в такой токсической полемике? Ни Зе, ни За это лично не выиграют", — отмечает Чаленко.
Эксперт подчеркнул, что не видел более эффективного тандема, чем "Зеленский-Залужный". Через два года они оба стали символами непоколебимости Украины перед российским агрессором. Внешнеполитическая политика и поле боя показали синергию их действий.
Политолог отметил, что необходимо учитывать мотивацию для кадровых перестановок и не сводить ее к политическим амбициям.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (фото из открытых источников)
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