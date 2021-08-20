Состоялась встреча Меркель и Путина: обсуждали ли Украину

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Вечканова Елена
Накануне своего
приезда в Украину для встречи с Владимиром Зеленским немецкий канцлер Ангела
Меркель прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По информации
российских СМИ, круг вопросов, которых коснулись политики, был весьма обширным,
о чем свидетельствует протяжность беседы — около трех часов.
Путин и Меркель провели переговоры в Москве. Фото: РИА Новости
Среди самых
главных тем — запуск скандально-известного газопровода "Северный поток-2".
Ангела Меркель высказала надежду на то, что РФ продолжит транзит газа через
территорию Украины даже после окончания имеющегося договора. Напомним, что документ
сохраняет свою действительность до конца 2024 года.
Путин, в свою
очередь, согласился с подобными утверждениями канцлера Германии. По его словам,
транзит голубого топлива будут продолжать, если странам Европейского Союза
будет необходимо такое количество газа. При этом политик отметил, что с помощью
"СП-2" вредные выбросы в атмосферу снижаются вдвое, нежели при пользовании украинской
газотранспортной системой.
Также политики не
забыли о военной ситуации на Донбассе. Здесь все стандартно: Меркель напомнила
Путину, что на востоке Украины до сих пор гибнут люди, как военные, так и
мирные, а поэтому необходимо возобновить встречи в "Нормандском формате". По
словам Путина, в Кремле только поддерживают подобную инициативу, однако якобы со
стороны Украины не происходит никаких подвижек в эту сторону.
Интересно, что
накануне проведения саммита "Крымская платформа" Меркель снова напомнила
официальной Москве, что Крым, согласно официальной позиции Германии, все еще
считается территорией Украины. И что "псевдореферендум" о присоединении
полуострова к РФ является нарушением территориальной целостности нашего
государства.
Еще Ангела
Меркель подчеркнула, что беспокоится о состоянии оппозиционера Алексея
Навального, призвав Путина освободить заключенного.
В ходе беседы политики
также подняли тему Афганистана. Помимо прочего Путин заметил, что на ситуацию
нужно реагировать с точки зрения захвата талибами полной власти в стране, а также
не пытаться навязать им свои методы управления государством — иначе это может
плохо отобразиться на дальнейших зверствах представителей "Талибана".
Добавим, что,
скорее всего, это последний визит Меркель в Россию в качестве немецкого канцлера.
Перед началом переговоров Путин вручил ей букет цветов, а во время общей пресс-конференции
подчеркнул, что Ангелу Меркель всегда будут рады видеть в РФ.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие ожидания имели украинские эксперты накануне встречи
Путин-Меркель. Подробности — в нашем материале.
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