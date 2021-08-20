Состоялась встреча Меркель и Путина: обсуждали ли Украину

Накануне своего приезда в Украину для встречи с Владимиром Зеленским немецкий канцлер Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По информации российских СМИ, круг вопросов, которых коснулись политики, был весьма обширным, о чем свидетельствует протяжность беседы — около трех часов.



Путин и Меркель провели переговоры в Москве. Фото: РИА Новости

Среди самых главных тем — запуск скандально-известного газопровода "Северный поток-2". Ангела Меркель высказала надежду на то, что РФ продолжит транзит газа через территорию Украины даже после окончания имеющегося договора. Напомним, что документ сохраняет свою действительность до конца 2024 года.

Путин, в свою очередь, согласился с подобными утверждениями канцлера Германии. По его словам, транзит голубого топлива будут продолжать, если странам Европейского Союза будет необходимо такое количество газа. При этом политик отметил, что с помощью "СП-2" вредные выбросы в атмосферу снижаются вдвое, нежели при пользовании украинской газотранспортной системой.

Также политики не забыли о военной ситуации на Донбассе. Здесь все стандартно: Меркель напомнила Путину, что на востоке Украины до сих пор гибнут люди, как военные, так и мирные, а поэтому необходимо возобновить встречи в "Нормандском формате". По словам Путина, в Кремле только поддерживают подобную инициативу, однако якобы со стороны Украины не происходит никаких подвижек в эту сторону.

Интересно, что накануне проведения саммита "Крымская платформа" Меркель снова напомнила официальной Москве, что Крым, согласно официальной позиции Германии, все еще считается территорией Украины. И что "псевдореферендум" о присоединении полуострова к РФ является нарушением территориальной целостности нашего государства.

Еще Ангела Меркель подчеркнула, что беспокоится о состоянии оппозиционера Алексея Навального, призвав Путина освободить заключенного.

В ходе беседы политики также подняли тему Афганистана. Помимо прочего Путин заметил, что на ситуацию нужно реагировать с точки зрения захвата талибами полной власти в стране, а также не пытаться навязать им свои методы управления государством — иначе это может плохо отобразиться на дальнейших зверствах представителей "Талибана".

Добавим, что, скорее всего, это последний визит Меркель в Россию в качестве немецкого канцлера. Перед началом переговоров Путин вручил ей букет цветов, а во время общей пресс-конференции подчеркнул, что Ангелу Меркель всегда будут рады видеть в РФ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие ожидания имели украинские эксперты накануне встречи Путин-Меркель. Подробности — в нашем материале.

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