"Соседи от Бога": Лукашенко снова хочет дружить с Польшей

Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи с сотрудниками "Минского завода гражданской авиации" заявил о необходимости сохранять отношения с "технологическим Западом", в частности с соседней Польшей. При этом он признал, что "сейчас мы живем за счет Востока". Об этом сообщают "Комментарии".

Александр Лукашенко

- С поляками надо разговаривать, — заявил Лукашенко, который еще недавно угрожал применением тактического ядерного оружия и "экскурсией" вагнеровцев в польский Жешув. — Если они хотят, давайте разговаривать, давайте налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога.

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По словам Лукашенко, он ожидает изменений польско-белорусских отношений после завершения 15 октября парламентских выборов в Польше. По мнению главы Белоруси, до этого момента в отношениях двух стран будет продолжаться "нагнетание", чтобы польские политики могли объяснить избирателю, что "они правильно вооружали и перевооружали страну".

Лукашенко еще недавно бравировавший агрессивной риторикой стал заявлять, что поляки "наши люди — славяне", а виновником напряжения в отношениях двух стран объявил США.

- Мы открыты для сотрудничества, — заявил глава Белоруси. — Сейчас мы живем, прежде всего, за счет Востока — Россия, Китай... Но не надо забывать о высокотехнологическом Западе. Они рядом. Они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов.

Напомним, что до 2020 года Александр Лукашенко придерживался политики балансирования между Россией и Западом. После событий 2020 года в Белоруси превратился в одного из верных союзников путинской России.

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