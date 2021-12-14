Сообщения о подталкивании Украины к уступкам в переговорах с РФ являются дезинформацией - Госдеп США

Карен Донфрид прокомментировала информацию о том, что Украину якобы будут подталкивать к уступкам в переговорах с РФ. Видео было опубликовано на официальной странице американского посольства.

Карен Донфрид. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Сегодня, 14 декабря, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что мысль о том, что США будет подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, является дезинформацией.

По словам Донфрид, правда заключается в том, что Соединённые Штаты Америки объединились с Украиной, с союзниками по Североатлантическому альянсу и партнерами по всему миру в усилиях разрешения конфликта дипломатическими методами и достичь деэскалации опасной ситуации.

Карен Донфрид подчеркнула, что это не является уступкой.

Кроме того, Донфрид добавила, что США четко и прямо заявили России о том, что если та не станет на путь диалога и если совершит повторные акты агрессии в отношении Украины, то в США предпримут меры, которые будут иметь серьезные последствия для РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российский веб-сайт из списка "иностранных агентов" оштрафован за нарушение закона. Добавленный сайт попал в список "иностранных агентов" министерства юстиции в июле, сотрудничал с голландским веб-сайтом Bellingcat над проектами, в частности расследованием прошлогоднего отравления нервно-паралитическим веществом кремлевского критика Алексея Навального. Обозначение "иностранный агент" требует от СМИ публиковать предостережения из 24 слов, в которых говорится, что их публикации распространяются медиа-организацией, "выполняющей функции иностранного агента".

Также сайт "Комментарии" писал о том, что президент России и президент Китая планируют видеозвонок. Они обсудят напряженность в Европе и "агрессивную" риторику США и НАТО. Песков сказал, что они проведут долгий разговор с широкой повесткой дня, включая энергетику, торговлю и инвестиции.

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