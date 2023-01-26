Soft power: Украина ворвалась в ТОП-10 международного рейтинга

Мировой рейтинг стран по "мягкой силе" Monocle Soft Power Survey от авторитетного журнала Monocle признал, что Украина ворвалась в этом году в ТОП-10, пишут "Комментарии". Рейтинг ранжирует страны по умению государств продвигать себя в мире с помощью культуры, дипломатии и образования.



Soft power. Обложка журнала

На обложке итогового издания Monocle за 2022 год – ТОП-5 стран, совершивших наибольший рывок в прошлом году – Украина заняла первое место.

" Война России в Украине перевернула давние представления о тонком искусстве геополитического влияния. Закончился ли традиционный порядок дипломатии и культурного обмена? Как показывает наше исследование Soft Power Survey, это совсем не так" , - пишет главный редактор Эндрю Да.

Термин "мягкая сила" (Soft power) принадлежит Джозефу Наю младшему – американскому политологу, бывшему декану Гарвардского института государственного управления, идеологу неолиберализма. По определению Ная, мягкая сила описывает возможности страны получить желаемое посредством добровольного участия, симпатии и привлекательности в отличие от "твердой силы", то есть применения принудительных мер или оплаты.

Согласно этой концепции, культура, репутация, образ страны – это части "мягкой силы". Чем сильнее страна по этому рейтингу, тем проще ей влиять на мировую политику и экономику. И этот героический год невероятно продвинул Украину вперед.

Общий ТОП-10 в 2022/2023 годах выглядит так:

1. США

2. Дания

3. Франция

4. Южная Корея

5. Швейцария

6. Япония

7. Германия

8. Великобритания

9. Италия

10. Украина

"Эта несправедливая война для Украины – не только огромная трагедия, но и эксклюзивная возможность переопределяться и создать мощный фундамент для развития государства после войны. Это шанс выпрыгнуть в новое качество. Главное – воспользоваться им", — пишет издание.

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