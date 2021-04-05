Соцсети НАТО впервые "заговорили" на украинском языке: подробности

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Вечканова Елена
В Североатлантическом Альянсе снова акцентировали внимание на сотрудничестве с Украиной и её
военнослужащими. Впервые за историю существования НАТО официальные аккаунты
объединения опубликовали информацию на украинском языке. Случившееся уже взорвало
информационное пространство нашей страны.
НАТО подчеркивает важность Украины-партнера. Фото из открытых источников
В своем сообщении сотрудники пресс-службы НАТО упомянули, что украинцы стали первыми представителями страны-партнера, которые участвовали в Силах реагирования Альянса. Это, вероятно, относится к регулярным учениям, которые отечественные военнослужащие регулярно проводят с армией НАТО на украинской территории.
Стоит отметить, что Силы реагирования НАТО состоят из всевозможных военных "сфер" — это и летчики, и моряки, и, разумеется, пехота. Также к этому представительству подключены силы спецназначения и различные мобильные объединения военных. Все эти бойцы постоянно находятся в режиме высшего уровня боевой готовности, чтобы при нужде молниеносно отреагировать на существующую угрозу.
Также в публикации
представители Альянса упомянули, что один из украинских офицеров входит в штатный
состав LANDCOM. Под этой аббревиатурой имеется в виду
Объединенное командование ОСВ — центральный штаб, координирующий все сухопутные
войска НАТО. К слову, официальное представительство этого органа располагается
на территории Турции.
Новость об "украинизации"
соцсетей НАТО (соответствующее сообщение появилось и на Facebook — ред.) уже получила огромный отклик среди
интернет-пользователей. Многие радикально настроенные россияне восприняли сообщение
либо как угрозу своей стране, либо поддали его нещадной критике вперемешку с
иронией.
Зато большинство
украинцев искренне благодарят Альянс, как надежного партнера во время
российской агрессии на Донбассе.
Юзер с ником "мукачівський
ліс" и вовсе подчеркнул, что для НАТО сотрудничество с Украиной расширяет выполнение задач в регионе по общим
вопросам.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают поддержку Украины международными партнерами и что, на самом деле, скрывается за дипломатической обеспокоенностью Европы.
Также на портале
можно найти информацию о точке зрения Кремля на нынешние отношения РФ и Украины в плане дипломатии.
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