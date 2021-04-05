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Соцсети НАТО впервые "заговорили" на украинском языке: подробности

Представители НАТО назвали Украину ценным партнером с расширенными возможностями

сегодня, 17:06
Автор:

Вечканова Елена

В Североатлантическом Альянсе снова акцентировали внимание на сотрудничестве с Украиной и её военнослужащими. Впервые за историю существования НАТО официальные аккаунты объединения опубликовали информацию на украинском языке. Случившееся уже взорвало информационное пространство нашей страны.

Соцсети НАТО впервые "заговорили" на украинском языке: подробности

НАТО подчеркивает важность Украины-партнера. Фото из открытых источников

В своем сообщении сотрудники пресс-службы НАТО упомянули, что украинцы стали первыми представителями страны-партнера, которые участвовали в Силах реагирования Альянса. Это, вероятно, относится к регулярным учениям, которые отечественные военнослужащие регулярно проводят с армией НАТО на украинской территории.

Стоит отметить, что Силы реагирования НАТО состоят из всевозможных военных "сфер" — это и летчики, и моряки, и, разумеется, пехота. Также к этому представительству подключены силы спецназначения и различные мобильные объединения военных. Все эти бойцы постоянно находятся в режиме высшего уровня боевой готовности, чтобы при нужде молниеносно отреагировать на существующую угрозу.

Соцсети НАТО впервые ”заговорили” на украинском языке: подробности - фото 2
Соцсети НАТО впервые ”заговорили” на украинском языке: подробности - фото 3

Также в публикации представители Альянса упомянули, что один из украинских офицеров входит в штатный состав LANDCOM. Под этой аббревиатурой имеется в виду Объединенное командование ОСВ — центральный штаб, координирующий все сухопутные войска НАТО. К слову, официальное представительство этого органа располагается на территории Турции.

Новость об "украинизации" соцсетей НАТО (соответствующее сообщение появилось и на Facebook — ред.) уже получила огромный отклик среди интернет-пользователей. Многие радикально настроенные россияне восприняли сообщение либо как угрозу своей стране, либо поддали его нещадной критике вперемешку с иронией.

Зато большинство украинцев искренне благодарят Альянс, как надежного партнера во время российской агрессии на Донбассе.

"Мое уважение NATO! Спасибо вам за поддержку в борьбе с Московией!" — написал пользователь Twitter Андрей Волошенюк.

Юзер с ником "мукачівський ліс" и вовсе подчеркнул, что для НАТО сотрудничество с Украиной расширяет выполнение задач в регионе по общим вопросам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают поддержку Украины международными партнерами и что, на самом деле, скрывается за дипломатической обеспокоенностью Европы.

Также на портале можно найти информацию о точке зрения Кремля на нынешние отношения РФ и Украины в плане дипломатии.


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Источник: https://twitter.com/LANDCMD/status/1378979950456365058
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