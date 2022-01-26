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Собирают секретные брифинги по ситуации в Украине: в Белом доме подтвердили информацию СМИ

Представителей Госдепартамента и Пентагона собирают секретные брифинги по Украине

сегодня, 00:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предоставила подтверждение информации, что при участии представителей Госдепартамента и Пентагона состоятся два секретных брифинга, на которых будут предоставлены последние информационные данные о ситуации в нашей стране. Об этом информирует The Guardian .

Собирают секретные брифинги по ситуации в Украине: в Белом доме подтвердили информацию СМИ

В Белом доме подтвердили информацию (фото из открытых источников)

По ее словам, сегодня состоятся два дополнительных секретных двухпартийных брифинга для руководителей, возглавляющих Палаты Представителей и Сената, и для чиновников комитетов. Здесь прозвучит обновленная информация о последних событиях в Украине и России.

Также спикер Белого дома отметила, что американские чиновники Энтони Блинкин и Венди Шерман в течение последней недели имели переговоры с 20 конгрессменами. При этом в их планах проведение нескольких разговоров с американскими законодателями в течение ближайших нескольких дней. Чиновники Белого дома, начиная с декабря, провели "десятки встреч с Конгрессом", обсуждая украинскую ситуацию безопасности.

По информации медиа, во время брифинга, что проводила Псаки, Белый дом покинули глава американского Министерства обороны Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Также там видели госсекретаря Энтони Блинкена.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден предполагает, что Россию не накажут за "небольшое вторжение" в Украину. Президент Джо Байден предположил, что США могут не наказать Россию, если она совершит "небольшое вторжение" в Украину, что побудило Белый дом напрячься, чтобы прояснить его замечания.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/jan/25/biden-ukraine-russia-washington-us-politics-live-latest
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