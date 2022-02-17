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Собчак раскритиковала западные СМИ и назвала Путина "зрелым и адекватным": как отреагировала сеть

Подписчики Собчак возмутились из-за ее последнего заявления

сегодня, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Известная в России оппозиционерка Ксения Собчак, представляющая в этой стране либеральных политиков, не боящихся критиковать российские власти, высказала свою точку зрения о кризисе в отношениях России и Украины. Ее мнения, которые она изложила в своем блоге, не понравились многим пользователям сетей.

Собчак раскритиковала западные СМИ и назвала Путина "зрелым и адекватным": как отреагировала сеть

Ксения Собчак (фото из открытых источников)

В частности, популярной в России телеведущей не нравится, как западные СМИ освещают угрозу российской агрессии. Поэтому она отметила, что на этом фоне, и на фоне, где показывают призывы Байдена, требующего немедленно провести деэскалацию на украинской границе, "Путин выглядел зрелым и адекватным политиком".

По словам Собчак, она долго молчала об этой войне, чтобы и себе не добавить что-нибудь к истерике, которую устраивают СМИ. Но все же вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, заявлений американского президента, Путин выглядел как зрелый, адекватный политик. Это то, что странным образом добились медиа Запада от нее, гражданки, имеющей либеральные взгляды.

Также российской телеведущей стыдно за Finacial Times, которая обнародует передвижение российской армии вдоль границы Украины и называет эту информацию "фейками и истерией".

Она иронически замечает, что именно сейчас некоторые, мол, имеют возможность заработать "миллиарды" на акциях компаний в России.

Эта публикация русской телезвезды вызвала у ее поклонников разную реакцию. Одни россияне поддержали ее мысли, другие смеялись, читая ее оценки деятельности российского президента: "Путин – адекватный политик… Пора идти в стендап". / Адекватный политик? Который говорит президенту Франции о ядерной войне в Европе??? / Просто стянули "очень адекватно" и "зрело" 2/3 армии на границу с Украиной и смотрели на истерику…".

Собчак раскритиковала западные СМИ и назвала Путина ”зрелым и адекватным”: как отреагировала сеть - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Собчак рассказала, какое решение по Крыму примет следующий президент РФ .


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Источник: https://www.instagram.com/p/CaCF-6ks0GF/
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