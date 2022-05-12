СНБО конфисковывает в Украине активы российских банков

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Нарожный Дмитрий
Совет национальной безопасности и обороны
Украины (СНБОУ) принял решение принудительно конфисковать в Украине права
собственности Российской федерации и ее резидентов.
Заседание СНБО. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады
Украины, под это решение попадают 99,772644% акций Проминвестбанка, который принадлежит
государственной российской корпорации "ВЭБ.РФ", а также 100% акций
Международного резервного банка, ранее именовавшимся Сбербанком (собственник – Сбербанк РФ).
Кроме этого, согласно решению СНБО и указу
президента Украины, конфисковываются финансовые активы в виде прав требования
долга "ВЭБ.РФ" к ПИБ на 0,93 миллиардов грн и Сбербанка России к МР
Банк на 14,9 миллиардов грн.
Также будут изъяты другие финансовые активы этих "дочерних компаний" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требования его кредиторов.
Соответствующее решение СНБО и указ президента опубликованы на сайте Верховной Рады в четверг.
Напомним, 4 марта во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который предусматривает отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков.
В частности, по словам фон дер Ляйен, от финансовой системы будет отключен крупнейший банк РФ – Сбербанк.
Кроме этого, от SWIFT тогда отключили еще два российских банка. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕС планирует запретить европейским специалистам предоставлять услуги российским компаниям.
Перед этим, в марте, Евросоюз уже исключил несколько российских банков из SWIFT в начале марта. В то же время, ЕС не стал накладывать санкции на крупнейшие банки России – Сбербанк и Газпромбанк, так как через эти два финучреждения осуществляется оплата за импорт газа и нефти из России.
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