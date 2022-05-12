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СНБО конфисковывает в Украине активы российских банков

Согласно решению СНБО, конфисковываются активы ведущих российских госбанков

сегодня, 14:09
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) принял решение принудительно конфисковать в Украине права собственности Российской федерации и ее резидентов.

СНБО конфисковывает в Украине активы российских банков

Заседание СНБО. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, под это решение попадают 99,772644% акций Проминвестбанка, который принадлежит государственной российской корпорации "ВЭБ.РФ", а также 100% акций Международного резервного банка, ранее именовавшимся  Сбербанком (собственник – Сбербанк РФ).

Кроме этого, согласно решению СНБО и указу президента Украины, конфисковываются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к ПИБ на 0,93 миллиардов грн и Сбербанка России к МР Банк на 14,9 миллиардов грн.

Также будут изъяты другие финансовые активы этих "дочерних компаний" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требования его кредиторов.

Соответствующее решение СНБО и указ президента опубликованы на сайте Верховной Рады в четверг.

Напомним, 4 марта во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который предусматривает отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков.

В частности, по словам фон дер Ляйен, от финансовой системы будет отключен крупнейший банк РФ – Сбербанк.

Кроме этого, от SWIFT тогда отключили еще два российских банка. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что ЕС планирует запретить европейским специалистам предоставлять услуги российским компаниям.

Перед этим, в марте, Евросоюз уже исключил несколько российских банков из SWIFT в начале марта. В то же время, ЕС не стал накладывать санкции на крупнейшие банки России – Сбербанк и Газпромбанк, так как через эти два финучреждения осуществляется оплата за импорт газа и нефти из России.






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Источник: https://ru.interfax.com.ua/news/economic/831639.html
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