СНБО инициировал проверку военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами

Впервые Совет национальной безопасности и обороны инициировал аудит военного сотрудничества Украины с другими странами. Об этом сообщает РБК — Украина

СНБО - фото из открытых источников

Согласно информации, ещё в июне этого года СНБО принял решение провести аудит по Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Теперь, Кабинет министров Украины обязан в течение полугода обеспечить осмотр военно-технического сотрудничества с другими странами за три последних года.

Во время проверки проведется анализ сред:

- особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

- эффективность осуществления военного сотрудничества Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на него;

- финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники;

- результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

- потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.

После чего, ссылаясь на результаты данной проверки, будет разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие пять лет.

За данный вопрос будет отвечать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленность. Также, уже в сжатые сроки оно должно подать на утверждение Камбина порядок проведения осмотра.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!