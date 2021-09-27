СНБО инициировал проверку военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами

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Александра Якубовская
Впервые Совет национальной безопасности и обороны инициировал аудит военного сотрудничества Украины с другими странами. Об этом сообщает РБК — Украина
СНБО - фото из открытых источников
Согласно информации, ещё в июне этого года СНБО принял решение провести аудит по Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Теперь, Кабинет министров Украины обязан в течение полугода обеспечить осмотр военно-технического сотрудничества с другими странами за три последних года.
Во время проверки проведется анализ сред:
- особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и
специальной техники;
- эффективность осуществления военного сотрудничества Украины с
иностранными государствами, а также факторы, влияющие на него;
- финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники;
- результаты деятельности органов государственного управления, предприятий,
учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора
безопасности и обороны;
- потенциал и перспективные направления развития военно-технического
сотрудничества Украины с другими странами.
После чего, ссылаясь на результаты данной проверки, будет разрабатываться Стратегия
военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие пять лет.
За данный вопрос будет отвечать Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленность. Также, уже в сжатые сроки оно должно подать на утверждение Камбина порядок проведения осмотра.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Украина введет санкции против всех людей, которые принимали участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.
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