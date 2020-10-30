СНБО должно отреагировать на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику, - Фесенко

СНБО необходимо
отреагировать на угрозу гибридных воздействий России на экономику Украины. О риске
предупреждает
политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.
"В условиях
обострения внутриполитической борьбы в Украине усиливаются, к сожалению, и
риски российского гибридного вмешательства. Нам все еще не удалось освободиться
от критической зависимости от российского импорта в сфере ядерного топлива.
Более того, мы стали больше зависеть от поставок дизеля из РФ. Ну а последнее
решение Антимонопольного комитета приведет к тому, что России могут отдать
украинский рынок ж/д колес. В результате под угрозой окажется такая критическая
отрасль как грузовые и пассажирские перевозки. В один момент российские
поставщики по указке Кремля могут парализовать движение по украинским
железнодорожным артериям, и тогда наступит коллапс не только в экономике, но и
в общественной жизни", — считает политолог.
По мнению
Владимира Фесенко, на угрозу должно отреагировать СНБО.
"Думаю, что СНБО
должно отреагировать и на риски гибридных воздействий России на украинскую
экономику, и на лобби российских поставщиков. Необходимо вывести на свет пятую
колонну, работающую против украинской государственности", — подчеркнул он.
Напомним,
эксперты оценили идею силового освобождения Донбасса: есть ли возможность
выполнить предложенное
в СНБО.
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