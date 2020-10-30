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Главная Новости Политика внешняя политика СНБО должно отреагировать на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику, - Фесенко
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СНБО должно отреагировать на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику, - Фесенко

Политолог предупредил, что под угрозой может оказаться такая критическая отрасль как грузовые и пассажирские перевозки

сегодня, 16:56
Автор:

Станислав Молчанов

СНБО необходимо отреагировать на угрозу гибридных воздействий России на экономику Украины. О риске предупреждает политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

СНБО должно отреагировать на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику, - Фесенко

"В условиях обострения внутриполитической борьбы в Украине усиливаются, к сожалению, и риски российского гибридного вмешательства. Нам все еще не удалось освободиться от критической зависимости от российского импорта в сфере ядерного топлива. Более того, мы стали больше зависеть от поставок дизеля из РФ. Ну а последнее решение Антимонопольного комитета приведет к тому, что России могут отдать украинский рынок ж/д колес. В результате под угрозой окажется такая критическая отрасль как грузовые и пассажирские перевозки. В один момент российские поставщики по указке Кремля могут парализовать движение по украинским железнодорожным артериям, и тогда наступит коллапс не только в экономике, но и в общественной жизни", — считает политолог.

По мнению Владимира Фесенко, на угрозу должно отреагировать СНБО.

"Думаю, что СНБО должно отреагировать и на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику, и на лобби российских поставщиков. Необходимо вывести на свет пятую колонну, работающую против украинской государственности", — подчеркнул он.

Напомним, эксперты оценили идею силового освобождения Донбасса: есть ли возможность выполнить предложенное в СНБО.


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