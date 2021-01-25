Служба BBC назвала Севастополь и Симферополь российскими городами — реакция Минкульта

В прошлые выходные на территории Российской Федерации состоялись митинги в поддержку незаконного задержанного оппозиционера Алексея Навального. Акции поддержки были организованы в 200 городах России и других стран, их освещали десятки СМИ, в том числе и служба BBC. На ее несколько скандальный материал и обратили внимание в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

BBC опять назвали Крым российским несмотря на оккупацию. Фото: The Independent

Проблемным моментом является то, что в сборной информации о количестве протестов по городам, Симферополь и Севастополь назвали российскими. При этом российский филиал службы BBC (скандал касается конкретно его) промаркировал эти два населенных пункта пометкой "Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году".





Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко уже выразил свое возмущение ситуацией. По его мнению, хоть фигура Александра Навального и является одиозной и неоднозначной, каждый человек имеет право на мирный протест. Украинский чиновник осуждает жестокость представителей ОМОН, которые задерживали участников акции в поддержку Навального, а еще — категорически против освещения событий, как сделали в BBC.

"Когда российское бюро Би-Би-Си в своем посте относит Севастополь и Симферополь — к российским городам, хотя и упоминает об аннексии — это уже двойные стандарты. Би-Би-Си много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, так МКИП обратится в Посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российский филиал внес Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального", — написал министр в Telegram.

По мнению Ткаченко, соблюдение информбезопасности (СМИ и информагентств в частности) — одна из важных составляющих в гибридной войне с Россией и соблюдении международных санкций против РФ.

Как уже сообщали "Комментарии", реакция российских силовиков на протесты в поддержку Алексея Навального была довольно жестокой. Кроме того, во время акции была задержана жена оппозиционера — Юлия Навальная.

Также на портале можно узнать, каким образом пошла подобная акция протеста в Киеве и кто пытался ее сорвать.

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