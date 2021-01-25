Служба BBC назвала Севастополь и Симферополь российскими городами — реакция Минкульта

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Вечканова Елена
В прошлые выходные на территории Российской Федерации состоялись митинги в поддержку незаконного задержанного оппозиционера Алексея Навального. Акции поддержки были организованы в 200 городах России и других стран, их освещали десятки СМИ, в том числе и служба BBC. На ее несколько скандальный материал и обратили внимание в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
BBC опять назвали Крым российским несмотря на оккупацию. Фото: The Independent
Проблемным моментом является то, что в сборной информации о количестве протестов по городам, Симферополь и Севастополь назвали российскими. При этом российский филиал службы BBC (скандал касается конкретно его) промаркировал эти два населенных пункта пометкой "Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году".
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко уже выразил свое возмущение ситуацией. По его мнению, хоть фигура Александра Навального и является одиозной и неоднозначной, каждый человек имеет право на мирный протест. Украинский чиновник осуждает жестокость представителей ОМОН, которые задерживали участников акции в поддержку Навального, а еще — категорически против освещения событий, как сделали в BBC.
По мнению Ткаченко, соблюдение информбезопасности (СМИ и информагентств в частности) — одна из важных составляющих в гибридной войне с Россией и соблюдении международных санкций против РФ.
Как уже сообщали "Комментарии", реакция российских силовиков на протесты в поддержку Алексея Навального была довольно жестокой. Кроме того, во время акции была задержана жена оппозиционера — Юлия Навальная.
Также на портале можно узнать, каким образом пошла подобная акция протеста в Киеве и кто пытался ее сорвать.
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