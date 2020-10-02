Слово «соросята» в отношении иностранных агентов Запада ввел в обиход Медведчук, – Аслунд

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Станислав Молчанов
Слово "соросята" в
адрес ряда депутатов от "Слуги народа" Владимира Зеленского на самом деле ввел
в политический обиход оппозиционный политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Об
этом в своем Twitter
написал
сотрудник американского Atlantic
Council
Андерс
Аслунд, который накануне со скандалом уволился из наблюдательного совета "Укрзализныци".
По мнению Аслунда,
тот, кто говорит о "соросятах" пренебрежительно, выступает против Запада.
Отметим, что 30 сентября Андерс Аслунд в соцсети перепостил
цитату экс-премьера и экс-первого заместителя главы украинской делегации в
Трехсторонней контактной группе в Минске Витольда Фокина: "Я не могу точно
охарактеризовать, что происходит, поскольку не вижу никаких подтверждений тому,
что идет война между Украиной и Россией".
В конце сентября иностранный гражданин Андерс Аслунд со скандалом уволился
из наблюдательного совета "Украинских железных дорог". По оценке
СМИ, с осени 2018 по весну 2020 года, иностранец заработал
11 миллионов 733 тысячи гривен, т. е. примерно 590 тысяч
гривен в месяц.
По словам Аслунда, он увольняется из-за слишком низкой зарплаты, а
также невыплаты денег на протяжении последних пяти месяцев. Как известно,
весной Кабинет Министров Украины постановил ограничить зарплаты чиновников до
43 000 гривен в месяц.
Вдогонку член Совета НБУ Виталий Шапран написал Аслунду, что
Украина – не банкомат. Андерс Аслунд не предоставил никакого отчета о
своей работе, как, впрочем, вообще не дал никакой информации, чем он занимался
в "Укрзализныце".
Напомним, медиаэксперт Лариса Дроздова считает, что
власть боится роста
рейтинга партии Медведчука.
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