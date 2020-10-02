Слово «соросята» в отношении иностранных агентов Запада ввел в обиход Медведчук, – Аслунд

Слово "соросята" в адрес ряда депутатов от "Слуги народа" Владимира Зеленского на самом деле ввел в политический обиход оппозиционный политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Об этом в своем Twitter написал сотрудник американского Atlantic Council Андерс Аслунд, который накануне со скандалом уволился из наблюдательного совета "Укрзализныци".

"Видимо, депутаты Медведчука желают заставить Зеленского оправдываться, когда заявляют, что 40% парламентариев Зеленского – это "соросята". Что за нонсенс!" – возмутился сотрудник Atlantic Council .

По мнению Аслунда, тот, кто говорит о "соросятах" пренебрежительно, выступает против Запада.

"Любой, кто использует слово "соросята" в пренебрежительном ключе должен быть осужден как антизападный, антиреформаторский, антиевропейский и прокоррупционный", – призвал бывший член наблюдательного совета " Укрзализныци" Андерс Аслунд.

Отметим, что 30 сентября Андерс Аслунд в соцсети перепостил цитату экс-премьера и экс-первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольда Фокина: "Я не могу точно охарактеризовать, что происходит, поскольку не вижу никаких подтверждений тому, что идет война между Украиной и Россией".

В конце сентября иностранный гражданин Андерс Аслунд со скандалом уволился из наблюдательного совета "Украинских железных дорог". По оценке СМИ, с осени 2018 по весну 2020 года, иностранец заработал 11 миллионов 733 тысячи гривен, т. е. примерно 590 тысяч гривен в месяц.

По словам Аслунда, он увольняется из-за слишком низкой зарплаты, а также невыплаты денег на протяжении последних пяти месяцев. Как известно, весной Кабинет Министров Украины постановил ограничить зарплаты чиновников до 43 000 гривен в месяц.

Вдогонку член Совета НБУ Виталий Шапран написал Аслунду, что Украина – не банкомат. Андерс Аслунд не предоставил никакого отчета о своей работе, как, впрочем, вообще не дал никакой информации, чем он занимался в "Укрзализныце".

Напомним, медиаэксперт Лариса Дроздова считает, что власть боится роста рейтинга партии Медведчука.

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