Власть боится роста рейтинга партии Медведчука, – Дроздова

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Станислав Молчанов
Президент
Зеленский и его окружение панически боятся роста рейтинга партии Медведчука
"Оппозиционная платформа – За жизнь", заявила в эфире NewsOne медиаэксперт Лариса Дроздова.
По ее словам,
уже сейчас очевидно, что ОПЗЖ максимально приблизилась к "Слуге народа" по
уровню электоральных симпатий украинцев. И это вызывает страх у партии власти.
Дроздова говорит,
что именно боязнь поражения заставила власть принять решение об отмене местных выборов
на Донбассе.
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор
Медведчук сказал, что за отмену выборов на Донбассе Зеленский и его окружение
должны понести политическую и уголовную ответственность. Поэтому ОПЗЖ намерена обжаловать
решение ЦИК об отмене местных выборов на Донбассе.
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