Власть боится роста рейтинга партии Медведчука, – Дроздова

Президент Зеленский и его окружение панически боятся роста рейтинга партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявила в эфире NewsOne медиаэксперт Лариса Дроздова.

По ее словам, уже сейчас очевидно, что ОПЗЖ максимально приблизилась к "Слуге народа" по уровню электоральных симпатий украинцев. И это вызывает страх у партии власти.

"Власть боится. Она видит то, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука наступает ей на пятки. Рейтинги власти падают, и в тоже время рейтинги партии Медведчука растут", – сказала эксперт.

Дроздова говорит, что именно боязнь поражения заставила власть принять решение об отмене местных выборов на Донбассе.

"Почему они запрещают выборы на Востоке Украины? Потому что, это как раз тот электорат, это те украинцы, которые отдадут свои голоса партии Медведчука. Естественно, поэтому они запрещают выборы там", – добавила Лариса Дроздова.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сказал, что за отмену выборов на Донбассе Зеленский и его окружение должны понести политическую и уголовную ответственность. Поэтому ОПЗЖ намерена обжаловать решение ЦИК об отмене местных выборов на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!