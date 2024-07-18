Словакии и Венгрии «прилетело» от Украины: что получили шантажисты

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Ткачик Олеся
Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" из-за запрета на транзит, введенный Украиной.
Нефтепровод "Дружба"
По его словам, Украина может приложиться к тому, что рейтинги главы правительства Венгрии Виктора Обрана начнут падать.
Кроме того, он считает, что давно нужно вытурить ОТП банк, который продолжает работать в России и жирует на костях украинцев в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию. В частности, глава венгерского МИД Петр Сиярто сообщил, что поставки российской нефти в Венгрию заблокированы. Венгрия была одной из трех европейских стран, продолжающих получать баррели из России. По словам Сиярто, причиной стали новые санкции Украины против "Лукойла".
Ужесточение санкций Киева в июне де-факто запретило "Лукойлу", который экспортировал в Венгрию по 4 млн тонн нефти ежегодно, прокачку по нефтепроводу "Дружба", южная ветвь которого проходит через территорию Украины, уточнил Сиярто. Также после встречи с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым он сообщил, что Венгрия и РФ будут вместе работать над возобновлением поставки нефти.
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