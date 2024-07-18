Словакии и Венгрии «прилетело» от Украины: что получили шантажисты

Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" из-за запрета на транзит, введенный Украиной.

Нефтепровод "Дружба"

"Это правильный разговор с шантажистами. Иначе они не понимают. Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию", — отметил политолог Тарас Загородний.

По его словам, Украина может приложиться к тому, что рейтинги главы правительства Венгрии Виктора Обрана начнут падать.

"Думаю, что можно найти очень большие дефекты на нефтепроводе, которые нужно будет ремонтировать. Год. А может, два. Но очень грустно смотреть, как тусовка Орбана будет терять рейтинги из-за повышения цен на топливо, поскольку россияне им со скидками дают", — отметил эксперт.

Кроме того, он считает, что давно нужно вытурить ОТП банк, который продолжает работать в России и жирует на костях украинцев в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию. В частности, глава венгерского МИД Петр Сиярто сообщил, что поставки российской нефти в Венгрию заблокированы. Венгрия была одной из трех европейских стран, продолжающих получать баррели из России. По словам Сиярто, причиной стали новые санкции Украины против "Лукойла".

Ужесточение санкций Киева в июне де-факто запретило "Лукойлу", который экспортировал в Венгрию по 4 млн тонн нефти ежегодно, прокачку по нефтепроводу "Дружба", южная ветвь которого проходит через территорию Украины, уточнил Сиярто. Также после встречи с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым он сообщил, что Венгрия и РФ будут вместе работать над возобновлением поставки нефти.



