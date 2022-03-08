logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Следом за США: Великобритания также отказалась от нефти из РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Следом за США: Великобритания также отказалась от нефти из РФ

Правительство Соединенного Королевства отказалось от российских энергоносителей

8 марта 2022, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Представители правительства Великобритании, как и Соединенные Штаты, решили отказаться закупать российские энергоносители. Об этом информирует BBC .

Следом за США: Великобритания также отказалась от нефти из РФ

В Великобритании тоже решили от российской нефти (фото из открытых источников)

Англичане уже приняли решение об отказе от импорта в страну нефти из России до завершения 2022 года. За время переходного периода рынок сможет заполнить продукт из России, на долю которого приходится 8 процентов в общем импорте нефти.

Но при этом, больше доля нефтепродуктов из России на рынке дизельного топлива. Важно, что 18 процентов потребностей в этом энергоносителе британских потребителей обеспечивали поставки дизельного горючего из РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США предлагают частично закрыть небо в Украине . В США представители политической элиты подписали письмо для администрации президента Джо Байдена с призывом к введению ограниченной зоны, где запрещены полеты. Чтобы создать запретную для полетов зону, летчики НАТО должны были сначала уничтожить российскую противовоздушную оборону и нарушающие ее российские самолеты. В субботу президент России заявлял, что будет рассматривать любую страну, которая объявит запретную для полетов зону, "как участника военного конфликта". Ранее Байден сообщал, что запретная для полетов зона начнет войну между НАТО и Россией. В письме подписанты призывают к защите гуманитарных коридоров. Подписанты подчеркивают, что это необходимо для защиты гражданского населения и преодоления гуманитарного кризиса и предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Американские СМИ заявляют, что члены Конгресса и чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепартамента будут рассматривать это предложение 8 марта.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60657155
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!