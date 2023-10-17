Сколько стран готовы производить оружие вместе с Украиной: ответ Кулебы

В созданный по инициативе Украины Альянс оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД назвал такой Альянс "конкретными обязательствами" со стороны иностранных предприятий вместе с украинской стороной создавать необходимое вооружение.

Министр отметил, что работа по наращиванию производства различных типов боеприпасов и оружия в странах Североатлантического альянса началась еще в прошлом году — на фоне умаления имеющихся запасов в государствах-членах НАТО, которые передавались Украине в рамках военной помощи.

Теперь новосозданный Альянс оборонных индустрий смог "минимизировать" риск исчерпания запасов снарядов и вооружений.

Читайте также на портале "Комментарии" — никто не строил каких-то иллюзий относительно того, что запасы оружия в союзников Украины не бесконечны. Поэтому и велась работа над увеличением производства оружия в странах НАТО. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пообещав, что союзники точно найдут средства для продолжения военной поддержки Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – очередное заседание формата "Рамштайн" (уже 16-е) по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии состоялось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также активизации россиян на востоке нашей страны, где они мощными силами атакуют Авдеевку. Впервые во встрече "Рамштайн" принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Какие выводы можно сделать после "Рамштайна-16"? Почему Украине до сих пор не дают так нужных дальнобойных ракет ATACMS, да и поставки самолетов серьезно затянулись? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



