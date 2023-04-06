Сколько стоит украшение на шее Первой леди Украины, которое она надела для встречи с Дудой

Первая леди Украины Елена Зеленская для посещения Польши выбрала несколько образов. Фотографиями жена президента Украины поделилась в социальных сетях. На одной из них Зеленская в сдержанном бордовом платье и интересном украшении. Внимание сразу привлекает патриотический кулон – трезубец у нее на шее, пишут "Комментарии", со ссылкой на инстаграм Зеленской.



Какая стоимость колье Зеленской

Нетипичное украшение от бренда Gunia Project стоит такое примерно от 4 до 13 тысяч гривен. Приобрести ее можно в комплекте с цепочкой. Цена аксессуара зависит от его размера. Кроме украшения на шее, Зеленская надела округлые серьги среднего размера.

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В этот раз, Первая леди для встречи с президентом Польши и его супругой остановилась на классической укладке и сдержанном макияже, что традиционно присуще поведению и манерам Зеленской.

Довершают образ супруги президента Зеленского туфли на каблуке и сдержанное пальто, в светлом оттенке.

В комментариях под сообщением с фотографиями, образ Зеленской оценили благосклонно:

"Утонченно и сдержанно, мне нравится" "Наша Елена Зеленская просто красавица" "Елена, вы очень хороша", – пишут комментаторы.

Но, похоже в ящике аксессуаров Зеленской – патриотическое украшение в виде "трезубцев" не единственное. Позже, Первая леди добавила фотографии, на которых она одета в коричневый костюм с брошью в виде колосьев.

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Напомним, "Комментарии" писали, Зеленская появилась на публике в дорогом колье от известного бренда: какова его стоимость. Колье "Калина" производит украинский бренд.







