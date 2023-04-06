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Сколько стоит украшение на шее Первой леди Украины, которое она надела для встречи с Дудой

Появилась перед польскими политиками в бордовом платье и с аксессуаром на шее, напоминающим украинский трезубец: сколько стоит патриотический кулон Елены Зеленской?

сегодня, 11:30 comments1570
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Белоокая Ира

Первая леди Украины Елена Зеленская для посещения Польши выбрала несколько образов. Фотографиями жена президента Украины поделилась в социальных сетях. На одной из них Зеленская в сдержанном бордовом платье и интересном украшении. Внимание сразу привлекает патриотический кулон – трезубец у нее на шее, пишут "Комментарии", со ссылкой на инстаграм Зеленской.

Сколько стоит украшение на шее Первой леди Украины, которое она надела для встречи с Дудой

Какая стоимость колье Зеленской

Нетипичное украшение от бренда Gunia Project стоит такое примерно от 4 до 13 тысяч гривен. Приобрести ее можно в комплекте с цепочкой. Цена аксессуара зависит от его размера. Кроме украшения на шее, Зеленская надела округлые серьги среднего размера.


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В этот раз, Первая леди для встречи с президентом Польши и его супругой остановилась на классической укладке и сдержанном макияже, что традиционно присуще поведению и манерам Зеленской.

Довершают образ супруги президента Зеленского туфли на каблуке и сдержанное пальто, в светлом оттенке.

В комментариях под сообщением с фотографиями, образ Зеленской оценили благосклонно:

"Утонченно и сдержанно, мне нравится"

"Наша Елена Зеленская просто красавица"

"Елена, вы очень хороша", – пишут комментаторы.

Но, похоже в ящике аксессуаров Зеленской – патриотическое украшение в виде "трезубцев" не единственное. Позже, Первая леди добавила фотографии, на которых она одета в коричневый костюм с брошью в виде колосьев.

Читайте также на сайте "Комментарии" какое важное решение должно принять Зеленский и какие ожидания от его визита в Польшу. Поддержка Польши очень важна, ведь именно эта страна с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину стала одним из самых главных и значительных наших партнеров.

Напомним, "Комментарии" писали, Зеленская появилась на публике в дорогом колье от известного бренда: какова его стоимость. Колье "Калина" производит украинский бренд.



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Источник: https://www.instagram.com/p/Cqp5MyLNSWU/?utm_source=ig_web_copy_link
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