Сколько снарядов получили ВСУ вместо обещанного миллиона: названо точное количество

В течение текущего года Украина получила от стран ЕС лишь 480 тысяч снарядов, тогда как Брюссель обещал миллион боеприпасов. Об этом пишет издание Reuters, сообщает портал "Комментарии".

ЕС не выполнил обещание о выделении Украине миллиона снарядов. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что страны Евросоюза в рамках инициативы Еврокомиссии по ускоренному производству снарядов смогли производить для нужд ВСУ лишь около 60 тысяч снарядов.

В рамках инициативы ЕС планировал доставить Украине миллион боеприпасов до весны следующего года.

Соответствующая схема была центральной частью инициативы ЕС по увеличению поставок Украине важных 155-мм артиллерийских снарядов, позволяя европейским странам размещать заказы через контракты, заключенные Европейским оборонным агентством (EDA).

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Силы обороны прошли вторую линию обороны армии РФ и находятся перед третьей, а Украина имеет план войны на 2024 год. Он отметил, что его министерство готово пригласить внешних аудиторов для проверки закупок. Глава ведомства заявил, что если война растянется на годы, то цивилизованному миру должно быть стыдно, поскольку Россия продолжит уничтожать демократию.

"Комментарии" также писали, что ВСУ в ближайшие месяцы получат от Германии 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Глава Минобороны Германии отметил, что оборонная промышленность стран не может производить соответствующей продукции достаточно быстро. При этом министр обороны намекнул, что в ближайшие месяцы ситуация значительно улучшится. По его словам, только Германия поставит почти 200 тысяч боеприпасов.