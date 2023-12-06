logo

BTC/USD

44047.26

ETH/USD

2264.81

LTC/USD

73.79

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Сколько снарядов получили ВСУ вместо обещанного миллиона: названо точное количество
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько снарядов получили ВСУ вместо обещанного миллиона: названо точное количество

В 2023 году Украина получила вдвое меньше снарядов, чем обещал Евросоюз

сегодня, 20:15
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

В течение текущего года Украина получила от стран ЕС лишь 480 тысяч снарядов, тогда как Брюссель обещал миллион боеприпасов. Об этом пишет издание Reuters, сообщает портал "Комментарии".

Сколько снарядов получили ВСУ вместо обещанного миллиона: названо точное количество

ЕС не выполнил обещание о выделении Украине миллиона снарядов. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что страны Евросоюза в рамках инициативы Еврокомиссии по ускоренному производству снарядов смогли производить для нужд ВСУ лишь около 60 тысяч снарядов.


В рамках инициативы ЕС планировал доставить Украине миллион боеприпасов до весны следующего года. 

Соответствующая схема была центральной частью инициативы ЕС по увеличению поставок Украине важных 155-мм артиллерийских снарядов, позволяя европейским странам размещать заказы через контракты, заключенные Европейским оборонным агентством (EDA).

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Силы обороны прошли вторую линию обороны армии РФ и находятся перед третьей, а Украина имеет план войны на 2024 год. Он отметил, что его министерство готово пригласить внешних аудиторов для проверки закупок. Глава ведомства заявил, что если война растянется на годы, то цивилизованному миру должно быть стыдно, поскольку Россия продолжит уничтожать демократию.

"Комментарии" также писали, что ВСУ в ближайшие месяцы получат от Германии 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Глава Минобороны Германии отметил, что оборонная промышленность стран не может производить соответствующей продукции достаточно быстро. При этом министр обороны намекнул, что в ближайшие месяцы ситуация значительно улучшится. По его словам, только Германия поставит почти 200 тысяч боеприпасов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-countries-order-only-60000-shells-ukraine-via-new-scheme-sources-2023-12-06/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!