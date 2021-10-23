Скидка в 50% от Зеленского за транзит Украиной для компаний из Европы и России: что значит этот шаг

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Лиля Воробьева
Президент Владимир Зеленский предлагает скидку в 50% за транзит газа, который превышает закреплённые соглашением объёмы в 40 миллиардов кубометров в год. Именно так наша страна хочет ускорить преодоление газового кризиса в Европе.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом он сказав в интервью Bloomberg.
"Украина предлагает дополнительные объемы транзита всем потенциальным транзитером. Хотели бы залучить как клиентов европейские компании, но дополнительные объемы транзита доступные и для "Газпрома" ", сказал глава нашей страны. "Газпром" не ответил на запрос Bloomberg относительно предложения.
Владимир Зеленский сообщил, что увеличение количества транзита газа Украина обсуждает с Германией и ЕС. Он надеется, что уже скоро будут начаты переговоры по этому вопросу, который является важным для европейской общественности.
По его словам, наша страна в свою очередь будет гарантировать транзит и специальные антикризисные условия для транзита газа, который будет транспортироваться за пределами договорных объемов.
"Поймите правильно: я уверен, если не сделать этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут чрезвычайными", — говорит украинский глава.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Украина, Молдова и газ: эксперт объяснив щедрый жест украинской власти. Украина поможет Молдове с газом. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручили правительства рассмотреть этот вопрос, про что стало известно вечером 22 октября. Ранее парламент Молдовы за предложением правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Что происходит в Молдове и почему Украина сделала логический шаг, изданию "Комментарии" рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко.
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