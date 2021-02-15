Новые президентские рейтинги: почему изменилась тройка лидеров

Новый опрос КМИС определил топ-3 претендента на президентское кресло в Украине. Лидер неизменный — Владимир Зеленский, а вот вторая и третья позиции с предыдущего месяца изменились. Об этом сообщил в своем блоге на портале "Комментарии" политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Новые президентские рейтинги. Фото из открытых источников

Цифры интересные и отличаются от январского опроса КМИС, отмечает эксперт.

Так, Владимир Зеленский остается на первом месте с 16,2% среди всех опрошенных и 22,7% из тех, кто определился. Однако в январе было чуть меньше — 14,2% и 22.1% соответственно.

"Есть небольшой рост, что можно объяснить решением о закрытии телаканалов кума Путина", — считает Бала.

На второе место вышел Петр Порошенко с 13,1% среди всех и 18,3% из тех, кто определился. В январе у Порошенко было 8,4% и 13,1% соответственно. Такой рост позволил опередить Юрия Бойко, который в декабре и январе был на втором месте.

Но на третье место вышла Юлия Тимошенко с 10,3% среди всех и 14,5% среди тех, кто определился. Тогда как в январе у Тимошенко было 6,8% и 10,6% соответственно.

"Следует отметить, что у Юлии Тимошенко лучшая тенденция роста рейтинга начиная с декабря, когда за нее готовы были проголосовать 4,6% из всех и 7,3% среди тех, кто определился. У Зеленского рейтинг уменьшался, у Бойко также и он уже оказался на четвертом месте, У Порошенко в декабре и январе было фактически одинаковый рейтинг, — сообщил политтехнолог. — Скорее всего такой рост рейтинга Юлии Тимошенко связан с ее жесткой позицией по отношению поднятия тарифов и обсуждением ее кандидатуры на пост премьер-министра и возможного вступления фракции Батькивщина в коалицию".

Отмечается, что Юрия Бойко поддержали 8,1% всех и 11,4% среди тех, кто определился. Тогда как в январе было 11,2% и 17,5% соответственно. А в декабре вообще 20,8% среди тех, кто определился.

"Падение с декабря на 9,4%. Даже если плюсовать 5,1% среди всех, кто готов проголосовать за Медведчука, рейтинг уменьшился. Посмотрим, будет ли уменьшаться еще, после закрытия телеканалов "112", ZIK, NewsOne, которые были рупорами пропаганды ОПЗЖ, — говорит эксперт. — Весна будет очень важной для всех политиков из этого списка, думаю ожидается ожесточенная политическая борьба, возможно даже и политическая война. Также этот опрос показал, что возможные амбиции Дмитрия Разумкова с 2,3% среди всех и 3,3% среди тех, кто определился и Виталия Кличко с 1,4% среди всех и 1,9% среди тех, кто определился, на должность президента пока являются виртуальными".

Напомним, ранее эксперты оценили новый рейтинг партий и объяснили, почему лидеры не совпадают между популярными социологическими компаниями.

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