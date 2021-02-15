Новые президентские рейтинги: почему изменилась тройка лидеров

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Таисия Ерохина
Новый опрос КМИС определил топ-3 претендента на президентское кресло в Украине. Лидер неизменный — Владимир Зеленский, а вот вторая и третья позиции с предыдущего месяца изменились. Об этом сообщил в своем блоге на портале "Комментарии" политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
Новые президентские рейтинги. Фото из открытых источников
Цифры интересные и отличаются от январского опроса КМИС, отмечает эксперт.
Так, Владимир Зеленский остается на первом месте с 16,2% среди всех опрошенных и 22,7% из тех, кто определился. Однако в январе было чуть меньше — 14,2% и 22.1% соответственно.
На второе место вышел Петр Порошенко с 13,1% среди всех и 18,3% из тех, кто определился. В январе у Порошенко было 8,4% и 13,1% соответственно. Такой рост позволил опередить Юрия Бойко, который в декабре и январе был на втором месте.
Но на третье место вышла Юлия Тимошенко с 10,3% среди всех и 14,5% среди тех, кто определился. Тогда как в январе у Тимошенко было 6,8% и 10,6% соответственно.
Отмечается, что Юрия Бойко поддержали 8,1% всех и 11,4% среди тех, кто определился. Тогда как в январе было 11,2% и 17,5% соответственно. А в декабре вообще 20,8% среди тех, кто определился.
Напомним, ранее эксперты оценили новый рейтинг партий и объяснили, почему лидеры не совпадают между популярными социологическими компаниями.
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