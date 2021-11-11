Ситуация обострилась: Порошенко заявил, что нужно развернуть войска на границе с Беларусью

Основатель политсилы "Европейская Солидарность" Петр Порошенко требует немедленно подвести армию к границе с белорусской республикой в связи с миграционным кризисом. Он является составной частью гибридной агрессии, которую спланировала Москва. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте "ЕС".

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

По словам экс-президента нашей страны, ситуация накалилась на севере Украины, где нелегитимный белорусский президент намерен допустить вооруженный конфликт на границе с Польшей. Эта ситуация планировалась заранее. Ведь еще осенью белорусская республика проинформировала Евросообщество о приостановлении соответствующего соглашения и возвращении мигрантов.

В частности, лидер политической силы озвучил, что прежде всего должна сделать наша страна в этой ситуации.

Важно, в сжатые сроки усилить защитные функции на протяженности более 1,1 тыс. километров украино-белорусской границы. Также при поддержке наших партнеров в ЕС – Европейской Комиссии, Европейского Совета инициировать создание специальной миссии по обеспечению безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM. Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей. Поскольку политик предполагает, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить долговременный и сложный характер, равно как и агрессия России против Украины.

Порошенко придерживается мнения, что Владимир Зеленский должен пригласить руководителей фракций, представителей правительства для того, чтобы выработать общую стратегию. Сегодня угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил, чтобы защитить наш суверенитет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко рассказал, будет ли баллотироваться в президенты.

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