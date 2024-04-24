Ситуация недопустима. Мужчинам за границей досталось на орехи от Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение ограничить доступ для находящихся за рубежом украинских мужчин призывного возраста к консульским услугам.

Дмитрий Кулеба

В частности, он заявил, что такой шаг министерства иностранных дел действительно справедлив, особенно в отношении тех мужчин, которые уже в течение двух лет полномасштабной войны воюют без перерыва и чувствуют усталость. По его словам, они не могут никак понять, почему правительство ничего не делает для того, чтобы привлечь на фронт больше людей.

Как подчеркнул Кулеба, несправедливо, что мужчины за границей сидят себе в ресторанах, в то время как другие погибают на фронте.

При этом министр иностранных дел не смог ответить на вопрос о том, сколько мужчин призывного возраста вернется в Украину после того, как им ограничили доступ к предоставлению консульских услуг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет перестали предоставлять консульские услуги за границей, пока они не станут на военный учет. При этом запрет начал действовать с 23 апреля. Известно, что уже мужчинам в ряде стран перестали , в частности, выдавать загранпаспорта. Такие действия даже привели к стычкам в паспортном сервисе ГП "Документ" в Варшаве. Там мужчины требуют выдать им документы. Также они сообщили, что будут блокировать работу сервисного центра пока не получат желаемого и заявили о намерении "стоять до конца".

Такие действия вызвали возмущение среди военных, которые считают, что такая упорство украинских мужчин очень бы понадобилось на фронте.