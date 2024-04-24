logo

BTC/USD

64060.80

ETH/USD

3129.62

LTC/USD

83.97

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Ситуация недопустима. Мужчинам за границей досталось на орехи от Кулебы
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация недопустима. Мужчинам за границей досталось на орехи от Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, сидящих по ресторанам за границей в то время, когда в Украине идет война за выживание. Об этом он сказал в комментарии The Guardian

24 апреля 2024, 21:28
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение ограничить доступ для находящихся за рубежом украинских мужчин призывного возраста к консульским услугам.

Ситуация недопустима. Мужчинам за границей досталось на орехи от Кулебы

Дмитрий Кулеба

В частности, он заявил, что такой шаг министерства иностранных дел действительно справедлив, особенно в отношении тех мужчин, которые уже в течение двух лет полномасштабной войны воюют без перерыва и чувствуют усталость. По его словам, они не могут никак понять, почему правительство ничего не делает для того, чтобы привлечь на фронт больше людей.

Как подчеркнул Кулеба, несправедливо, что мужчины за границей сидят себе в ресторанах, в то время как другие погибают на фронте.

При этом министр иностранных дел не смог ответить на вопрос о том, сколько мужчин призывного возраста вернется в Украину после того, как им ограничили доступ к предоставлению консульских услуг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет перестали предоставлять консульские услуги за границей, пока они не станут на военный учет. При этом запрет начал действовать с 23 апреля. Известно, что уже мужчинам в ряде стран перестали , в частности, выдавать загранпаспорта. Такие действия даже привели к стычкам в паспортном сервисе ГП "Документ" в Варшаве. Там мужчины требуют выдать им документы. Также они сообщили, что будут блокировать работу сервисного центра пока не получат желаемого и заявили о намерении "стоять до конца".

Такие действия вызвали возмущение среди военных, которые считают, что такая упорство украинских мужчин очень бы понадобилось на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/apr/24/west-defence-era-of-peace-in-europe-over-ukraine-dmytro-kuleba
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости