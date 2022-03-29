logo

BTC/USD

47590.67

ETH/USD

3425.05

LTC/USD

130.29

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Символ Z – под запретом: Кулеба обратился к мировому сообществу
commentss НОВОСТИ Все новости

Символ Z – под запретом: Кулеба обратился к мировому сообществу

"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города и тысячи убитых украинцев

сегодня, 11:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал государства криминализировать использование символа "Z" как способа публично поддержать войну РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом главный украинский дипломат написал у себя в Twitter.

Дмитрий Кулеба отметил, сегодня каждый, кто использует букву "Z" должен понимать, что он поддерживает военные преступления России в Украине, поддерживает обстрелы мирных украинских городов. Преступления России в Украине – это разрушенные города и тысячи убитых граждан Украины. За время российского вторжения символ "Z" многие в мире начали сравнивать с нацистской свастикой времен Второй мировой войны.

"Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", — написал министр.

Отметим, в первые дни вторжения многих удивила российская военная техника, которая вторглась в Украину. На всей ней была нанесена белой краской буква "Z". Позже стало понятно, что это новый пропагандистский месседж российской пропаганды, ведь о новом обозначении начали говорить на российском пропагандисткам ТВ, а также в мероприятиях при участии первых лиц России.

В правительстве Германии уже выступили с инициативой запретить на территории страны использовании символа Z. За его использование может быть предусмотрена уголовная ответственность. При этом в Германии уточнили, что речь не идет о запрете буквы Z, а только о запрете символа Z.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА, дождавшись, пока люди выйдут на работу. С появившихся фото в сети видно, как вражеская ракета попала точно в цель.

Символ Z – под запретом: Кулеба обратился к мировому сообществу

Российские войска. Фото: из открытых источников


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1508686459880062977
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!