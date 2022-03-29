Символ Z – под запретом: Кулеба обратился к мировому сообществу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал государства криминализировать использование символа "Z" как способа публично поддержать войну РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом главный украинский дипломат написал у себя в Twitter.





Дмитрий Кулеба отметил, сегодня каждый, кто использует букву "Z" должен понимать, что он поддерживает военные преступления России в Украине, поддерживает обстрелы мирных украинских городов. Преступления России в Украине – это разрушенные города и тысячи убитых граждан Украины. За время российского вторжения символ "Z" многие в мире начали сравнивать с нацистской свастикой времен Второй мировой войны.





"Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", — написал министр.





Отметим, в первые дни вторжения многих удивила российская военная техника, которая вторглась в Украину. На всей ней была нанесена белой краской буква "Z". Позже стало понятно, что это новый пропагандистский месседж российской пропаганды, ведь о новом обозначении начали говорить на российском пропагандисткам ТВ, а также в мероприятиях при участии первых лиц России.





В правительстве Германии уже выступили с инициативой запретить на территории страны использовании символа Z. За его использование может быть предусмотрена уголовная ответственность. При этом в Германии уточнили, что речь не идет о запрете буквы Z, а только о запрете символа Z.





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Российские войска. Фото: из открытых источников

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