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Сибига вместо Кулебы: угодит ли Зеленскому новый глава МИД

Новый глава МИД имеет немалый дипломатический опыт

сегодня, 21:09
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Марьян Ощановский

Новый министр иностранных дел Андрей Сибига – очень опытный дипломат. Однако, в отличие от своего предшественника Дмитрия Кулебы, Сибига не будет независимым, а будет крайне чувствительным к пожеланиям Офиса президента, считает политолог Игорь Рейтерович.

Сибига вместо Кулебы: угодит ли Зеленскому новый глава МИД

Сибига возглавил МИД. Фото из открытых источников

"Как и его предшественник, Сибига – высокопрофессиональный дипломат, бывший посол с большим бэкграундом. У него точно не будет проблем, чтобы быстро войти в курс дел в новой должности. В то же время убежден, что Сибига будет еще более чувствительным к пожеланиям Офиса президента и, пожалуй, будет даже не третьим человеком, ответственным за международную политику", — заявил Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, причиной увольнения Дмитрия Кулебы стала физическая усталость за 2,5 года работы в условиях войны или чрезмерная независимость от Офиса президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис победила в дебатах кандидата от республиканцев Дональда Трампа за счет уверенности и наступательной тактики, заявил политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что в наступательности и внешних невербальных проявлениях эмоций Гаррис успешно сыграла на поле Трампа и, вероятно, именно поэтому победила в дебатах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что подготовка российских захватчиков к контрнаступлению на Курщине была очевидна еще неделю назад, когда враг начал накапливать боеприпасы у линии столкновения, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Бронеколона из 56 единиц техники прорвала нашу оборону возле Коренево и с юга врезалась в Снагость. Одновременно враг нанес удар пехотными группами с восточного направления в направлении 10-го Октября — Вишневка. Вишневку поджали с юга и востока, а потому не готов сказать, что там сейчас. Как и не понятно, что в Снагости", — рассказал офицер ВСУ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oKG7G0qbdsA&t=961s
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