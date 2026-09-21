Сибига отреагировал на скандальные заявления Мадяра по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадяра о сотрудничестве с Украиной. По словам украинского дипломата, Киев удивлен конфронтационной риторикой Будапешта, похожей на поведение бывшего венгерского лидера Виктора Орбана.

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

Глава МИД заявил, что предложенная Украиной "Карпатская восьмерка" призвана развивать сотрудничество между странами региона в сфере безопасности, энергетики, логистики и экономики. По его словам, причины категоричной позиции Венгрии по этой инициативе остаются непонятными.

"Мы удивлены чрезмерно конфронтационными заявлениями венгерского премьер-министра по Украине... Причины такого категорического отвержения со стороны Венгрии остаются неизвестными", — указал Сибига.

Накануне Мадяр заявил в парламенте, что Венгрия получила приглашение присоединиться к формату, но не приняла его. Премьер объяснил это "уважительными причинами", не уточнив, о чем именно идет речь.

Отдельно Сибига отреагировал на заявления венгерского премьера о сотрудничестве украинских и венгерских энергетических компаний. В частности, речь идет о меморандуме между "Нафтогазом" и венгерской MOL о создании в Венгрии хранилищ для украинских нефтепродуктов. Документ был подписан на полях "Карпатской восьмерки".

По словам Сибиги, подобные договоренности носят прагматический и взаимовыгодный характер, а политика не должна вмешиваться в экономическое сотрудничество.

"Кажется, что хотя Виктор Орбан и ушел, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает преуспевать. Орбанизм не принес добра ни Венгрии, ни более широкому региону в прошлом — и не принесет добра никому в дальнейшем", — отметил Сибига.

Украинский министр также заявил, что Киев остается открытым для развития двусторонних отношений с Венгрией.

Формат "Карпатской восьмерки" Украина представила 18 сентября. Инициатива должна объединить государства Карпатского региона для совместных проектов в сфере безопасности, энергетики, торговли и трансграничного сотрудничества. На первом саммите в Украине были представлены Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Австрия и Сербия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Петер Мадяр назвал условия для вступления Украины в ЕС. Венгрия выдвинула конкретные требования.