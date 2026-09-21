Сибіга відреагував на скандальні заяви Мадяра щодо України

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Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо співпраці з Україною. За словами українського дипломата, Київ здивований конфронтаційною риторикою Будапешта, яка схожа на поведінку колишнього угорського лідера Віктора Орбана.
Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел
Очільник МЗС заявив, що запропонована Україною "Карпатська вісімка" покликана розвивати співпрацю між країнами регіону у сферах безпеки, енергетики, логістики та економіки. За його словами, причини категоричної позиції Угорщини щодо цієї ініціативи залишаються незрозумілими.
Напередодні Мадяр заявив у парламенті, що Угорщина отримала запрошення приєднатися до формату, однак не прийняла його. Прем'єр пояснив це "поважними причинами", не уточнивши, про що саме йдеться.
Окремо Сибіга відреагував на заяви угорського прем'єра щодо співпраці українських та угорських енергетичних компаній. Зокрема, йдеться про меморандум між "Нафтогазом" та угорською MOL щодо створення в Угорщині сховищ для українських нафтопродуктів. Документ був підписаний на полях "Карпатської вісімки".
За словами Сибіги, подібні домовленості мають прагматичний і взаємовигідний характер, а політика не повинна втручатися в економічне співробітництво.
Український міністр також заявив, що Київ залишається відкритим до розвитку двосторонніх відносин з Угорщиною.
Формат "Карпатської вісімки" Україна представила 18 вересня. Ініціатива має об'єднати держави Карпатського регіону для спільних проєктів у сфері безпеки, енергетики, торгівлі та транскордонної співпраці. На першому саміті в Україні були представлені, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія та Сербія.