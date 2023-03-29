Си Цзиньпин вряд ли приедет в Киев, - политолог

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Моесеенко Валентина
Украина открыта для диалога с Китаем и через некоторое время этот диалог примет более конкретные формы. Просто Китай не торопится, это его стиль, Китай играет в длинную, не спешащую, не бегущую спринтерские дистанции. Украина свой ход совершила, теперь ход за Китаем. Об этом в Телеэфире заявил политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".
Насколько реален визит лидера КНР Си Цзиньпина в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Украину. Последовал и ответ МИД Китая, в котором заявили о поддержке общения с украинской стороной, а о возможной встрече информации нет.
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По мнению политолога, Китай выступает в роли миротворца и заявил свою позицию по урегулированию войны. Но позиция достаточно абстрактна и аморфна. Тем более ни о каких временных рамках речь не идет.
Фесенко уточнил, что все же через некоторое время начнутся переговоры в онлайн-встрече. Сам Си Цзиньпин вряд ли приедет в Киев.
Напомним, "Комментарии" писали ранее, что президент Владимир Зеленский официально пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Украины.
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