Си Цзиньпин вряд ли приедет в Киев, - политолог

Украина открыта для диалога с Китаем и через некоторое время этот диалог примет более конкретные формы. Просто Китай не торопится, это его стиль, Китай играет в длинную, не спешащую, не бегущую спринтерские дистанции. Украина свой ход совершила, теперь ход за Китаем. Об этом в Телеэфире заявил политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



Насколько реален визит лидера КНР Си Цзиньпина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить Украину. Последовал и ответ МИД Китая, в котором заявили о поддержке общения с украинской стороной, а о возможной встрече информации нет.

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“Это китайский стиль, аккуратный, вежливый ответ. Китай не торопится, Китай очень осторожен. Китай, к сожалению, воспринимает нынешнюю большую кровавую войну между Россией и Украиной в контексте своего противостояния с США. Это главная проблема”, — прокомментировал Фесенко.

По мнению политолога, Китай выступает в роли миротворца и заявил свою позицию по урегулированию войны. Но позиция достаточно абстрактна и аморфна. Тем более ни о каких временных рамках речь не идет.

“Мне кажется, пока в Пекине не готовы к дальнейшим действиям. И очень хорошо, что наш президент берет на себя инициативу. Как раз здесь проявляется субъектность Украины, субъектность внешней политики — мы не ждем, когда Китай желает проявить какие-то действия. Мы не собираемся прогибаться под Китай, под какие-либо условия Китая. Но вместе с этим президент Зеленский ясно заявляет — мы готовы к диалогу с Китаем. Китай сказал "а", заявив свою позицию, пусть отвлеченный, но некий мирный план, какие-то принципы урегулирования. Ладно, тогда надо сказать "б". Нужны более конкретные действия", – говорит он.

Фесенко уточнил, что все же через некоторое время начнутся переговоры в онлайн-встрече. Сам Си Цзиньпин вряд ли приедет в Киев.

"Я пока это скептически воспринимаю. Из-за особых отношений с Москвой, из-за сложных отношений с Вашингтоном, плюс вопроса безопасности. Конечно, в Москве вряд ли будут стрелять по Киеву, когда там будет Си Цзиньпин, но со всем этим", — сказал политолог.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что президент Владимир Зеленский официально пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Украины.

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