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Си Цзиньпин в Москве: первые заявления

В вопросах войны в Украине Китай пока придерживается нейтралитета

сегодня, 16:50 comments1329
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Автор:

Константин Куликов

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл сегодня на самолете в Москву. Его первые заявления уже цитируют информационные агентства. В целом лидер КНР и президент РФ во время протокольной встречи обменялись комплиментарными спичами, назвав друг друга друзьями и заверив друг друга во взаимном уважении. Об этом сообщают "Комментарии".

Си Цзиньпин в Москве: первые заявления

Сі Цзіньпін говорить в Москві про "вічну дружбу"

– Я знаю, что в следующем году в вашей стране состоятся очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях, – заявил Си Цзиньпин, обращаясь к Путину. Также он добавил, обращаясь к российскому диктатору: "Уважаемый президент Путин, я всегда называю вас моим дорогим другом".


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"Китай уделяет много внимания развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика. Поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического содружества, и именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны тесные отношения", — также заявил глава КНР.

В свою очередь, Путин не поскупился на комплименты, похвалив мирный план КНР по урегулированию войны в Украине:

"Господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Рад возможности уже лично поздравить вас с избранием на пост главы китайского государства", — заявил Путин, обращаясь к китайскому гостю. — "Мы всегда открыты к переговорному процессу, мы обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением. У нас очень много общих задач, целей. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья, большое внимание уделяете развитию наших отношений большое внимание".

Накануне в "Российской газете" вышла программная статья Си Цзиньпина, в которой он, в частности, затронул и вопрос "украинского кризиса". О чем говорит эта статья, прокомментировали украинские эксперты.

Также эксперты спрогнозировали, чего именно ожидать от встречи лидеров РФ и Китая.



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