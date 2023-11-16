Си Цзиньпин рассказал, к чему может привести конфликт КНР и США

Глава КНР Си Цзиньпин встретился с американским президентом Джо Байденом в историческом поместье к югу от Сан-Франциско, где они они проводят двусторонние переговоры. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Би-би-си. Позже китайский лидер примет участие в саммите АТЭС.

Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена

СМИ передают слова официального приветствия Джо Байдена в адрес китайского визави:

"Мы не всегда соглашались, что не удивительно, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными, — заявил Байден при встрече с высоким китайским гостем. — Я ценю наш диалог, потому что с моей точки зрения крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга, как лидер лидера, без каких-либо заблуждений или недопонимания".



Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что "конфликт Китая и США повлёк бы за собой невыносимые последствия, а мир достаточно велик для процветания обеих стран".

Ожидается, что во время встречи мировые лидеры согласуют дальнейшие шаги по улучшению двусторонних отношений и обсудят проблемы в мире, в частности, войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

"Байден будет искать способы убедить Китай снизить свою поддержку войны России в Украине, и, вероятно, подчеркнет, что красной линией для США является предоставление Китаем оружия России", — говорит Мэтью Брайза.



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