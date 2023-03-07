Швейцария не разрешила реэкспорт оружия в Украину. Такое решение верхней палаты парламента, сообщают "Комментарии".

Швейцарія надає перевагу нейтралітету

Так, Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила ходатайство представителя либералов Тьерри Буркарт разрешить реэкспорт оружия. Если бы предложение одобрили, Украина могла бы получить вооружения швейцарского производства. Но 23 парламентарии проголосовали против этого, еще двое воздержались и только 18 выступили — за.

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Отмечается, что парламентарии высказались против, так как боятся потерять нейтралитет и статус страны-посредника. Также они предпочитают принимать необходимые поправки в законодательство через парламентскую инициативу, а не через ходатайство одного парламентария.

По мнению некоторых учёных, Швейцария начала придерживаться статуса нейтралитета уже после заключения мирного договора с Францией 29 ноября 1516 года, в котором был провозглашён "вечный мир". В дальнейшем швейцарские власти приняли ряд решений, продвинувших страну на пути к определению своего нейтралитета. В 1713 году нейтралитет Швейцарии был признан Францией, Испанией, Нидерландами и Англией, заключившими Утрехтский мир. Однако в 1803 году Швейцария была принуждена заключить с наполеоновской Францией договор о военном союзе, в соответствии с которым страна обязывалась предоставить свою территорию для ведения военных действий, а также выставить военный контингент для французской армии. На Венском конгрессе в 1815 году был закреплён "вечный нейтралитет" Швейцарии. Окончательно нейтралитет был подтверждён и конкретизирован Гарантийным актом, подписанным в Париже 20 ноября 1815 года Австрией, Великобританией, Португалией, Пруссией, Россией и Францией.

Напомним, что Украина запросила у США кассетные боеприпасы, Польша пообещала Украине передать еще 10 танков Leopard, а украинские эксперты обсуждают вероятность нового российского ракетного удара.