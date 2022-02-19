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Готовы всегда защитить свою землю: Владимир Зеленский выступил на конференции в Мюнхене

Лидер Украины сказал, что украинцы всегда готовы защищать свою страну

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня глава Украины выступил на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Высокопоставленным чиновникам Европы и Америки он сообщил, что граждане Украины готовы защищать свою страну не только в объявлении даты, а каждый день. Об этом сообщает ТСН.

Готовы всегда защитить свою землю: Владимир Зеленский выступил на конференции в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как отметил Владимир Зеленский, украинцам не нужно называть конкретные даты вторжения, они готовы защищать свою землю, имея при этом или не имея, поддержки партнеров.

По его словам, чтобы реально помочь нашей стране, не стоит напоминать о конкретных днях возможного вторжения. Ибо граждане будут защищать свою страну и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Сегодня нашим соотечественникам необходимы другие даты. Все украинские хорошо знают, какие.

"Завтра в Украине День Героев Небесной сотни. 8 лет назад украинцы сделали выбор. Многие отдали за этот выбор жизнь", — резюмировал на форуме глава Украины.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что Владимир Зеленский сегодня выступит на Мюнхенской конференции безопасности: о чем он будет говорить. Сегодня, 19 февраля, глава нашей страны отбывает в город Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной конференции безопасности. Ожидается, что там Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также будет общаться с немецким канцлером Олафом Шольцом и представительницей американского Белого дома Камалой Гаррис. Об этом сообщает Офис президента. По обнародованной информации, визит украинского президента планируется динамично, и сегодня он вернется в столицу.

 


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Источник: https://tsn.ua/politika/ne-potribno-nam-govoriti-pro-dati-vtorgnennya-mi-gotovi-zahischati-svoyu-zemlyu-zelenskiy-1981672.html
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