Готовы всегда защитить свою землю: Владимир Зеленский выступил на конференции в Мюнхене

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Лиля Воробьева
Сегодня глава Украины выступил на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Высокопоставленным чиновникам Европы и Америки он сообщил, что граждане Украины готовы защищать свою страну не только в объявлении даты, а каждый день. Об этом сообщает ТСН.
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Как отметил Владимир Зеленский, украинцам не нужно называть конкретные даты вторжения, они готовы защищать свою землю, имея при этом или не имея, поддержки партнеров.
По его словам, чтобы реально помочь нашей стране, не стоит напоминать о конкретных днях возможного вторжения. Ибо граждане будут защищать свою страну и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Сегодня нашим соотечественникам необходимы другие даты. Все украинские хорошо знают, какие.
"Завтра в Украине День Героев Небесной сотни. 8 лет назад украинцы сделали выбор. Многие отдали за этот выбор жизнь", — резюмировал на форуме глава Украины.
Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что
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