Шольц заявил в бундестаге о "серьезности ситуации"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в бундестаге о неотвратимости увеличения военных расходов на развитие бундесвера. Об этом сообщают "Комментарии".

Олаф Шольц

Несмотря на ассигнование для армейских нужд 100 млрд евро в 2022 году, Германия планирует заложить еще более высокие расходы на свои вооруженные силы.

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"Вы не отдаете себе отчета в серьезности ситуации" – заявил Олаф Шольц. — "Российская агрессивная война против Украины может привести к самому разному повороту событий. Стоит задача отреагировать на этот поворот и на эту российскую агрессию, которая представляет угрозу для безопасности в Европе. Это задача, которая будет занимать нас не только в этот момент, но и в другие сроки".

- Да, мы сейчас тратим 100 миллиардов на то, чтобы германские вооруженные сила со следующего года имели в своем распоряжении 2% от квоты натовских финансовых ресурсов. Уже сейчас ясно, что мы должны будем финансировать в вооруженные силы еще 20, а может быть и 30 миллиардов евро непосредственно из федерального бюджета. Серьезность ситуации – это не просто риторика, — также заявил глава немецкого правительства.

Напомним, что в 2022 году правительство Германии одобрило план расходов на общую сумму 100 миллиардов евро. Эти деньги предназначены для увеличения боеготовности армии, основная их часть направлена на модернизацию системы ПВО и поставки новых истребителей в интересах Военно-воздушных сил страны.

Также военно-морской флот получил 19,3 миллиарда для новых корветов типа Braunschweig, фрегатов F126 и ударных подводных лодок типа 212CD. Деньги также будут направлены на разработку новых систем ракетного вооружения для надводного флота, зенитных систем для подводных лодок и модели нового разведывательного самолета. Еще 20,7 миллиарда будут направлены на цифровизацию систем управления подразделениями — на новые цифровые радиостанции и введение в работу новых спутников связи.

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