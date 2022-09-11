Шольц заявил, что ФРН готова к прекращению поставок газа с рф

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и Европа готовы к тому, что россия прекратит поставки газа на 100%.

Олаф Шольц

Об этом пишет Bloomberg.

По словам канцлера, ФРН установила терминалы на северном побережье Германии для импорта жидкого газа, кроме того, используются производственные возможности угольных электростанций, а в начале следующего года у правительства появится возможность использовать остальные атомные электростанции южной Германии.

В то же время Ассоциация городов и муниципалитетов Германии не согласна с такой оценкой ситуации Шольца. Там подчеркивают: стране грозит энергетический кризис.

Мы раньше писали, что граждане ФРГ в большинстве выступают за продолжение поддержки Киеву в войне против рф, даже если это приведет к росту цен за энергоносители. Такие данные были получены в результате опроса немецкого издания ZDF. Согласно ему, около 70% респондентов выступили за то, чтобы Берлин оказывал помощь Украине. Больше 20% опрошенных ответили на этот вопрос отрицательно, мол, если цены на газ и электричество взлетят, федеральное правительство должно отказаться от дальнейшего содействия Киеву.

Примечательно, что за продолжение поддержки преимущественно выступает электорат Социал-демократической (82%), Свободной демократической партии (74%), Партии зеленых (97%), ХДС/ХСС (73%) и “Левой” (59%).

Иначе обстоят дела среди избирателей "Альтернативы для Германии". Среди них сочувствующих Украине только 30%. Стоит отметить, что эту политическую силу характеризируют как националистическую, правопопулистскую и евроскептическую.

Издание отмечает, что результаты опроса граждан Германии по сравнению с июлем не изменился. 40% респондентов по-прежнему выступают за усиления военной поддержки Украины со стороны западных стран, 30% высказались за военное участие и около четверти опрошенных хотят сокращения военной помощи.

В целом, по данным Центра экономической стратегии, по состоянию на первое сентября Германия предоставила Киеву помощь на сумму 1,4 млрд долл. Всего на начало осени грантов и кредитных средств от международных доноров украинское правительство получило на сумму 17,4 млрд долл.

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