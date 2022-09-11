Шольц заявил, что ФРН готова к прекращению поставок газа с рф

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Давиденко Евгения
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и
Европа готовы к тому, что россия прекратит поставки газа на 100%.
Олаф Шольц
Об этом пишет Bloomberg.
По словам канцлера, ФРН установила терминалы на северном побережье Германии для импорта жидкого газа, кроме того, используются производственные возможности угольных электростанций, а в начале следующего года у правительства появится возможность использовать остальные атомные электростанции южной Германии.
В то же время Ассоциация
городов и муниципалитетов Германии не согласна с такой оценкой ситуации Шольца.
Там подчеркивают: стране грозит энергетический кризис.
Мы раньше писали, что граждане
ФРГ в большинстве выступают за продолжение поддержки Киеву в войне против рф,
даже если это приведет к росту цен за энергоносители. Такие данные были
получены в результате опроса немецкого издания ZDF. Согласно ему, около 70%
респондентов выступили за то, чтобы Берлин оказывал помощь Украине. Больше 20%
опрошенных ответили на этот вопрос отрицательно, мол, если цены на газ и
электричество взлетят, федеральное правительство должно отказаться от
дальнейшего содействия Киеву.
Примечательно, что за
продолжение поддержки преимущественно выступает электорат
Социал-демократической (82%), Свободной демократической партии (74%), Партии
зеленых (97%), ХДС/ХСС (73%) и “Левой” (59%).
Иначе обстоят дела среди
избирателей "Альтернативы для Германии". Среди них сочувствующих
Украине только 30%. Стоит отметить, что эту политическую силу характеризируют
как националистическую, правопопулистскую и евроскептическую.
Издание отмечает, что
результаты опроса граждан Германии по сравнению с июлем не изменился. 40%
респондентов по-прежнему выступают за усиления военной поддержки Украины со
стороны западных стран, 30% высказались за военное участие и около четверти
опрошенных хотят сокращения военной помощи.
В целом, по данным Центра
экономической стратегии, по состоянию на первое сентября Германия предоставила
Киеву помощь на сумму 1,4 млрд долл. Всего на начало осени грантов и кредитных
средств от международных доноров украинское правительство получило на сумму
17,4 млрд долл.
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