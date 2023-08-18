Шольц призвал быть готовым к "неудобным решениям" из-за войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о возможных "неудобных решениях", которые будут касаться Украины и конфликта вокруг нее. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил на пресс-конференции в Австрии. Правда, касаются они не нашумевших попыток усадить Украину и РФ за стол переговоров, о чем сообщают некоторые СМИ и заявляет союзник Путина Александр Лукашенко, а о новой политике Германии в сфере поставок вооружений.

Олаф Шольц

По словам Шольца, ранее Германия не поставляла воюющим странам вооружения, но нарушила эту традицию в ситуации с Украиной. По словам чиновника, Берлин и дальше будет оказывать Киеву политическую, финансовую, а также военную поддержку столько, сколько потребуется.

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"Российское вторжение на Украину ставит перед всеми нами новые серьезные задачи. Россия угрожает не только Украине, но и ставит под угрозу всю европейскую архитектуру безопасности. В конечном итоге мы все должны принять эту новую геополитическую реальность и принять необходимые меры. Германия приняла важные меры, чтобы лучше защитить свою страну и союзников. Я приветствую присоединение Австрии к европейской инициативе по противовоздушной обороне. Эта война в Европе требует от всех нас пересмотреть критическую самооценку, а иногда и быть готовыми к принятию неудобных решений. Вопреки нашему принципу многолетней политики, мы сейчас поставляем оружие в зону боевых действий, чтобы Украина смогла себя защитить. Германия полна решимости оказывать Украине политическую, военную и финансовую помощь до тех пор, пока это необходимо. В этом вопросе любая помощь со стороны союзников поддерживается", — сказал Шольц на совместной с канцлером Австрии Карлом Нехаммером пресс-конференции.

Напомним, что после Второй мировой войны Австрия последовательно придерживается политики нейтралитета, не вступая в НАТО. Но после широкомасштабного вторжения РФ в Украину ее армейские подразделения приняли участие в учениях НАТО в Швеции, которая отказалась от нейтрального статуса, заявив о желании вступить в Альянс.

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