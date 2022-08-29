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Шольц назвал Россию неоимперской автократией и призвал к расширению Европейского союза вместе с Украиной

Немецкий канцлер выступает за вступление еще минимум трех государств в Евросоюз

сегодня, 16:01
Автор:

Slava Kot
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Лидер немецкого правительства заявил, что будет поддерживать Украину, сколько это потребуется, а также выступил за расширение Европейского Союза. Об этом говорится в немецком издании Spigel.

Шольц назвал Россию неоимперской автократией и призвал к расширению Европейского союза вместе с Украиной

Шольц назвал Россию неоимперской автократией. Фото из открытых источников

Так, во время визита в Чехию, Олаф Шольц заявил, что был принят новый пакет военной техники для Украины. Его цена составляет 600 млн. евро. Немецкий лидер отметил, что Украине необходима постоянная поддержка по вооружению в борьбе против Российской Федерации.

Также, немецкий канцлер анонсировал встречу в Берлине 25 октября, где обсудят реконструкцию украинской артиллерии и противовоздушной обороны. Именно такая поддержка стоит в приоритете германского правительства.

Саму же систему противовоздушной обороны Шольц хочет построить в сотрудничестве с другими европейскими странами. Также немецкий деятель подчеркнул, что стоит уже углублять сотрудничество в ЕС для решения вопросов безопасности и собираться 1-2 раза в год. Помимо безопасности на таких конференциях можно будет обсуждать проблемы энергетики и климата.

В конце концов немецкий политик сказал, что Европейский Союз стремится к расширению. По мнению Шольца, в ЕС могут войти страны Западных Балкан, Украины, Молдова и в будущей перспективе Грузия.

В конце же он добавил:

"На днях снова возникает вопрос о том, где будет будущая линия разграничения между этой свободной Европой и неоимперской автократией", – сказал Олаф Шольц.

Ранее портал "Комментарии" писал о позиции Олафа Шольца к началу российского вторжения, тогда немецкий политик заявлял, что Украина не вступит в НАТО до 2050 года. Об этом он заявил во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.



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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/prag-olaf-scholz-spd-will-ukraine-so-lange-wie-noetig-unterstuetzen-a-20b360fd-5bbc-4b2d-8677-883a84eb5658
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