Шмыгаль заявил, что Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа: мнение экспертов

Украина хочет еще на 15 лет продлить контракт на транзит российского газа, который истекает в 2024 году. Для нас это является идеальным сроком, завил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода". Эксперты проанализировал для портала "Комментарии" это заявление и шансы на продление контракта.

Газовый кризис - фото из открытых источников





Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев считает, что высказывания премьера о транзите во время недавнего интервью – это заявления ни о чём. Рассчитанное, в первую очередь, на тех граждан Украины, которые не понимают, почему сократился транзит российского газа через нашу страну.





"А основная причинная проста – европейские потребители не хотят получать газ через Украину. Именно поэтому объемы транзита сейчас составляют не более 40 млрд кубометров в год", – поясняет Геннадий Рябцев.





По словам эксперта, чтобы изменить ситуацию, правительству следовало бы заручиться гарантиями европейских энергетических компаний об их готовности получать по украинскому маршруту фиксированные объемы газа на протяжении ближайших лет.





"Если объем этих гарантий превысит 40 млрд кубометров – российская сторона согласится на увеличение объемов транзита без каких-либо возражений. Ведь европейский рынок на данный момент является основным для Газпрома", – констатирует эксперт.





Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что намерения премьера Шмыгаля – вполне правильные и прагматические.





"Такую инициативу нельзя не приветствовать, исходя из необходимости заполнения ГТС и подземных хранилищ техническим газом, получения пусть и не слишком больших, но важных поступлений в государственный бюджет от цены за транзит и, конечно же (и это самое главное), обеспечения энергетического баланса страны для сохранения энергетической и национальной безопасности страны", – поясняет эксперт.





Хотя контракт сроком на 15 лет выглядит, по его мнению, несколько нереалистичным в условиях запуска дополнительных транзитных мощностей поставки российского газа в Европу.





"Я имею в виду тот же "Северный поток-2". Хотя его сертификация и сложна, но она состоится, и газ по нему будет поставляться в Европу", – прогнозирует Валерий Клочок.





Он также напоминает, что к 2050 году Европа обязалась перейти полностью на "зеленую энергетику". Более крупные и более богатые страны готовы прекратить сжигать уголь для энергетических нужд в 2030-х годах, более бедные (в том числе и Украина) – в 2040-х. Этот фактор будет играть на руку и Украине, и России в том числе, предполагает эксперт.





Валерий Клочок отмечает: "Европа в ближайшие 10-15 лет может существенно увеличить объем потребления газа (прогноз до 500 млрд. кубометров). Но наряду с развитием новых экологических технологий энергоснабжения, процесс может в определенный момент пойти в обратном направлении. Учитывая суммарный объем транзитных мощностей и намерения Газпрома максимального экспорта газа в Европу, мы можем рассчитывать на такой контракт даже без помощи европейцев. Но в таком случае следует отойти от политизации газовых отношений Украины с Газпромом, существенно модернизировать украинскую ГТС и зарекомендовать себя в Европе как надежного партнера. Со всеми этими вопросами у нас есть серьезная проблема. Поэтому заявления Шмыгаля – это пока лишь намерения. Но намерения, которые можно и нужно реализовывать".





Напомним, президенты Украины и Турции пообщались по телефону, обсудив ряд актуальных проблем безопасности, в том числе – и энергетической

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