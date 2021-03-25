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Главная Новости Политика внешняя политика Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане: о чем говорили
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Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане: о чем говорили

Встреча прошла в Апостольском дворце Ватикана

сегодня, 16:26
Автор:

Лиза Снисар

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана в четверг, 25 марта. 

Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане: о чем говорили

Денис Шмыгаль и Папа Римский - фото из открытых источников

В ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили "некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране".

Отмечается, что Папа Франциск и украинский премьер-министр обсудили кризис в системе здравоохранения и ситуацию на востоке Украины, выразив надежду, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, которые будут способствовать мирному решению конфликта.

После беседы с Папой премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск накануне восьмого марта напомнил о роли женщин в мире. Понтифик вспомнил и о Богоматери, которая "защищает сверху". Кроме того, Папа Римский провел богослужение в городе Мосул, который когда-то был столицей ИГИЛа. Франциск провел службу на городской площади, которая окружена разрушенными зданиями и руинами церквей. На площади Папа Римский заявил, что эта страна подверглась варварским ударам, были уничтожены культурные места, а тысячам людей пришлось бежать. После этого Папа Римский выразил свою благодарность всем женщинам Ирака, которые не падали духом даже в тяжелые времена.


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Источник: https://www.vaticannews.va/ru/vatican-city/news/2021-03/papa-vstretilsya-s-premer-ministrom-ukrainy.html
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