Шмыгаль прокомментировал письмо СБУ с предупреждением о кризисе в энергетике

Исходя из тех показателей по количеству запасов газа в газохранилищах можно с уверенностью сказать, что отопительному сезону в Украине ничего не угрожает. Он должен пройти бесперебойно. Если же говорить о запасах угля в Украине, то на сегодня баланс позитивный. Как передает портал "Комментарии", об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Так глава правительства прокомментировал предупреждение СБУ о нехорошей ситуация в энергетической сфере Украины.

Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Денис Шмыгаль рассказал, что Украина каждый месяц имеет приблизительно 2 млн тонн угля. В эту сумму входит добыча угля на территории Украины, а также импорт из других стран. При этом Украине нужно для потребления в месяц 1,7 млн тонн. Следовательно, по тем показателям, которые есть у Министерства энергетики, проблем с запасами угля в Украине нет. С этой темой вопрос решен.

Отметим, ранее в распоряжении СМИ появилась информация о том, что СБУ адресовало в Кабмин письмо, в котором предупредила, что тревожной выглядит ситуация с запасами угля на складах. Эти запасы на сегодняшний день в 5 раз меньше от объёмов, в которых нуждается страна.

Читайте также на портале "Комментарии" – глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предупредил украинцев, что нужно надеяться на то, что понижения температуры в феврале не будет. Если на градуснике будет -15 и ниже, то действительно у страны могут быть серьезные проблемы с отоплением. При этом глава "Нафтогаза" сделал уточнение, что это проблема не новая. Она была и все предыдущие годы. Такое заявление Юрий Витренко сделал в эфире телеканала "1+1".





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