Шмигаль озвучил сумму, необходимую для восстановления энергетики и жилья

Актуальные потребности Украины в средствах на восстановление от развязанной Россией войны составляют 600-750 млрд долларов. Главным же приоритетом является энергетика. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время открытия проходящего в Люксембурге бизнес-форума "Быстрое восстановление Украины", пишут "Комментарии".



Украине нужны огромные деньги для восстановления энергетики и жилья

"Когда мы говорим о восстановлении, то думаем не только о далеком будущем. Восстановление следует начинать уже сейчас. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье миллионов людей", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Акцентируются прежде всего в пяти приоритетных направлениях, которые являются неотложными и нельзя отложить на "после войны".

Первый — энергетика, ведь в результате атак страны-агрессорки поражено более 400 объектов электро- и теплоснабжения. Следовательно, Украина стремится не просто все восстановить, а децентрализовать сети, что сделает их менее уязвимыми и гарантирует наличие электроэнергии в домах украинцев и на предприятиях.

Второй приоритет – жилье. К концу прошлого года ущерб от разрушений жилищного фонда составлял 54 млрд долларов. Повреждены или разрушены рашистской оккупационной армией 150 тысяч домов. Их восстановление является гарантом возвращения сотен тысяч украинцев из-за границы.

Третий – гуманитарное разминирование. Более 30% территории Украины загрязнены российскими снарядами и для ее очистки требуется, по предварительным подсчетам, не менее 5 лет. Работа уже продолжается, но нужны ресурсы, чтобы она шла более интенсивно.

Четвертый приоритет – критическая и социальная инфраструктура: дороги, мосты, коммунальные объекты, сети поставки воды, тепла и газа, школы и больницы. Их враги разрушили тысячами, и этот процесс продолжается.

Пятый – помощь частному сектору в разных сферах.

"Это и планы должны быть подкреплены финансовыми ресурсами. В первую очередь – конфискованными российскими активами. Также это будут деньги госбюджета, международных партнеров и доноров на платформе United24, - пояснил Денис Шмигаль и поблагодарил Правительство Люксембурга за последовательную и неизменную поддержку Украины. – Ценим такую солидарность и верим в результативность наших общих усилий.

Как писали ранее "Комментарии", на заседании правительства 13 января была создана на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новая структура — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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